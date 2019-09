Estamos viviendo algunos de los días más intensos del año en lo que a lanzamiento de nuevos móviles se refiere. Hoy es uno de esos días, ya que se han presentado oficialmente los nuevos Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro, los dos topes de gama de la firma china para la segunda mitad del año. Dos teléfonos que como buenos topes de gama cuentan con las mejores características que hemos visto en un móvil de la marca, y además muestra el camino a seguir para los futuros móviles de Huawei y también de su competencia, vamos a conocer las características de estos Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro, que estrenan una cámara cuádruple y un potente procesador Kirin 990.

Características de los nuevos Huawei Mate 30

Como es habitual, el nuevo Mate estándar es el modelo menos potente de ambos, pero igualmente cuenta con un diseño igual de atractivo. Presidido por una gran cámara de fotos triple enfrascada dentro de una gran esfera de color negro y rodeada de un anillo de tonos más oscuros. Este nuevo Huawei Mate 30 llega con una pantalla de 6.62 pulgadas con tecnología AMOLED y resolución Full HD+. Esta pantalla vuelve a contar con un notch en la parte superior. Una de las grandes estrellas es el procesador, el nuevo Kirin 990, que no se conforma con ser el más potente que ha creado jamás la marca china, sino que además integra un módem 5G en los modelos más equipados, lo que le permite disfrutar de esta conectividad.

La cámara de fotos detrás es triple, con tres sensores de 16 megapíxeles, 40 megapíxeles y 8 megapíxeles, ofreciendo un zoom óptico de 3x e híbrido de 5x. La cámara de fotos delantera es de 24 megapíxeles. La memoria RAM disponible es de 6GB u 8GB y el almacenamiento interno de 128GB. La conectividad que ofrece es Bluetooth 5.0, WiFi a/b/g/n/ac de doble banda, NFC, Radio FM, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. Mientras que la batería tiene una gran capacidad de 4200mAh, compatible con carga ultra rápida de 40W e inalámbrica de 27W. Sus dimensiones son de 160,8 x 76,1 x 8,4 mm y pesa 196 gramos. El software con el que llega, de momento, es con EMUI 10 basado en Android 10, la última versión del sistema de Google.

Características del Huawei Mate 30 Pro y Mate 30 Pro 5G

Aunque sin duda la estrella de esta presentación ha sido del Huawei Mate 30 Pro. El nuevo Smartphone de los chinos llega para ofrecer las máximas prestaciones en un móvil de la marca china. Esta cuenta con una pantalla de 6.53 pulgadas, con resolución Full HD+. Es algo más pequeña que la del Mate 30 estándar, al tener el notch un poco más grande. Pero a cambio nos entrega una pronunciada curva, al estilo Edge de los Samsung. Un aspecto importante del diseño es que no cuenta con botones de volumen físicos, integrándose estos en la parte lateral de la pantalla de manera táctil. De hecho podremos elegir el lugar exacto dónde se ubicarán. En este caso está construido en cristal y aluminio, y cuenta con certificación IP68, que permite sumergir al móvil en el agua durante 30 minutos sin sufrir daño alguno. El procesador también es el Kirin 990, el más potente que ha fabricado nunca Huawei, y que brinda también conectividad 5G a este modelo en una de sus variantes, por lo que tenemos tres versiones, dos estándar y una 5G. La memoria RAM con la que cuenta es de 8GB, mientras que el almacenamiento interno está disponible en 128GB y 256GB. Uno de los platos fuertes de este teléfono es sin duda la cámara de fotos.

Esta cuenta con la tecnología "Super Sensing"y cuenta con cuatro sensores, dos de ellos de 40 megapíxeles, mientras que cuenta con otro de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad, de los conocidos como TOF. Uno de los aspectos más destacados de esta cámara es que es capaz de grabar vídeo a ultra cámara lenta con nada menos que 7680 fps, una verdadera barbaridad que multiplica por siete los frames que nos han ofrecido de media estos modos en los móviles más avanzados.

Delante la cámara de fotos para los selfies es de 32 megapíxeles, más grande que en el modelo estándar. La conectividad también ofrece Bluetooth 5.0, WiFi a/b/g/n/ac de doble banda, NFC, Radio FM, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. La batería es aún más grande que la del Mate 30 estándar, ofreciendo 4500mAh, siendo también compatible con carga rápida de 40W e inalámbrica de 27W. El sistema operativo con el que llega es también Android 10 bajo la capa de Huawei EMUI 10. Sus dimensiones son de 158,1 x 73,1 x 8,8 mm y pesa 198 gramos.

Primeros móviles de Huawei sin Android oficial

Estos móviles se convierten en los primeros de la firma en no contar con la versión oficial de Android, como consecuencia del veto de Estados Unidos a la lista negra de empresas chinas, entre las que se encuentra Huawei. Google se ha visto obligada a no certificar más móviles de la firma china, y estos Huawei Mate 30 son los primeros en llevar una versión de Android AOSP, basada en el código abierto del sistema. El problema es que esta versión no llevará preinstaladas las apps de Google ni sus servicios, por lo que en principio no habrá acceso a la Play Store.

Huawei Mate 30 | Huawei

Precios de los Huawei Mate 30

Finalmente tenemos cuatro versiones de los nuevos topes de gama de Huawei. El Huawei Mate 30 llega al mercado con 8GB+128GB por 799 euros. Mientras que el Huawei Mate 30 Pro llega con 8GB+256GB por 1099 euros. La versión 5G con 8GB+256GB cuesta 1199 euros. Y por último, el Huawei Mate 30 Porsche Edition con 5G llega con 12GB+512GB por 2095 euros.