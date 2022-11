El gran secreto del Samsung Galaxy S23 Ultra se filtra a lo grande

Es evidente que el Samsung Galaxy S23 Ultra será uno de los móviles más avanzados del mercado en 2023, si no el que más. Y como casi siempre será un modelo que destacará sobre otros en un aspecto muy concreto, como es el de la cámara de fotos, que es donde un móvil de alta gama debe dar el do de pecho. Ahí reside el gran secreto de este modelo en 2023, y tras haberse filtrado vagamente, ahora no queda duda de qué es lo que va a hacer de esta cámara algo único. Sí, va a ser su gran sensor, que va a tocar techo en la gama de Samsung, y también en la de cualquier otro fabricante.

Se confirme su enorme resolución

Y es que Ice Universe, uno de los filtradores más activos del sector y que suele contar con una tasa de aciertos realmente elevada, ha compartido una imagen en sus redes que es bastante reveladora. Estamos hablando de uno de los modos de fotografía del Samsung Galaxy S23 Ultra. En ella podemos ver dos modos de disparo, que nos desvela cuál va a ser la gran característica de este modelo: Y es que en una de las opciones disponibles se puede elegir hacer fotos con una resolución de 200 megapíxeles.

Esta sería la gran novedad que nos traería esta cámara, un sensor de nada menos que 200 megapíxeles, que se equipara así a los de móviles de Xiaomi o Motorola que ya lo han estrenado. Aunque hay que reconocer que esos móviles cuentan con sensores Samsung de esta resolución. Pero como suele ser habitual, es de esperar que el sensor de este nuevo modelo Ultra sea mejor que el de los móviles que ya lo han estrenado hace unas semanas o meses. Por tanto gracias a esta captura de la app de cámara de Samsung se puede entender cuál será el gran salto que de la cámara de fotos en esta nueva generación.

Parece que los 200 megapíxeles son la nueva frontera con la que se han topado las cámaras de fotos móviles, aunque ya se rumorea con que Samsung estaría trabajando ya en sensores de hasta 400 megapíxeles de resolución. La propia Sony ha asegurado hace no mucho tiempo que esperan que en 2024 las cámaras de los smartphones ya sean capaces de superar la calidad de las cámara de fotos DSLR, más orientadas al uso profesional. Respecto de otras características que nos ofrecerá la gama S23, destaca el procesador, que por primera vez en mucho tiempo podría ser un Snapdragon para toda la gama, en lugar de solo para los modelos norteamericanos. Por tanto correría peligro la existencia de los Exynos de alta gama de Samsung.

Esperamos lo mejor de este Galaxy S23 Ultra, tanto en la pantalla como en el procesador o la marca. Pero muchos se preguntan qué va a pasar con la batería, si por fin tendremos una carga realmente rápida, similar a la de sus competidores chinos. Para evita decepciones, le pedimos a Samsung un mínimo de 65W de potencia, pero mucho nos tememos que los coreanos no se atreverán a tanto.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Ventiladores para móviles: Qué son y cómo funcionan