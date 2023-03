Android 14 se adaptará mucho mejor a la pantalla de tu tableta o plegable

Los que tenemos móviles con pantallas grandes o plegables, o incluso en el caso de las tabletas, sabemos muy bien que no todo el sistema operativo Android está adaptado a ellas. En muchas ocasiones se hace difícil usar determinadas apps, porque no aprovechan bien el tamaño de la pantalla, y a veces desperdician mucho de esta. Esto es algo lógico, porque con miles de modelos diferentes en el mercado es evidente que no se puede contentar a todos. Pero poco a poco Google va buscando la manera de que esto sea más asumible para los fabricantes, dotándoles de herramientas para adaptar el software a las pantallas, y viceversa.

Novedades de Android 14

Como sabéis, el próximo 10 de mayo se celebrará el Google I/O, la cita en la que los de Mountain View suelen presentar sus novedades de software, y donde la estrella suele ser la siguiente versión del sistema operativo, que en este caso será Android 14. Y ahora precisamente hemos conocido algunas novedades relacionadas con esta versión, que se centrarían en adaptar el sistema operativo a las pantallas más grandes, sobre todo de las tabletas y los móviles plegables, que pueden tener pantallas de casi 8 pulgadas. Y es que se mejora sobre todo el modo escritorio de Android, que podría estar más orientado a tabletas de gran tamaño o a la visualización en un monitor o Smart TV.

Concretamente estas novedades llegan en la Android 14 DP2, la nueva versión del sistema para desarrolladores. Desde 9to5Google han podido acceder precisamente a las novedades dentro de esta versión, y de las que destacan sobre todo un nuevo modo escritorio, o, mejor dicho, un rediseño de este. Básicamente este modo de visualización convierte el móvil en un dispositivo de escritorio, transformando el aspecto tradicional de Android en uno más similar al de un ordenador de sobremesa. Primero porque todo se visualiza con un tamaño adaptado a la pantalla más grande.

Y en segundo lugar porque todo se muestra con ventanas que se superponen unas a otras, como ocurre con Windows. Y además en la parte superior de cada una de ellas podemos ver botones para minimizar o maximizarlas, tal y como los encontramos en los sistemas operativos de sobremesa. También hay nuevos accesos directos en la vista multitarea, que la hacen mucho más útil para los usuarios. En definitiva, cambios que ayudarán a usar nuestra tableta o plegable en un formato más adecuado al tamaño de la pantalla.

Y que en un momento dado puede ser más parecido al de un ordenador de sobremesa, una experiencia que hemos visto en móviles Samsung, con su popular modo DeX. Esto viene a ser algo parecido, que se ha especulado podría formar parte de los esfuerzos de Google por adaptar su sistema operativo a los próximos lanzamientos de la marca, que serían una nueva tableta Pixel y el primer móvil Pixel plegable, que también tendría un factor de forma más similar a Fold. Unas novedades que veríamos plasmadas en Android 14 el próximo mes de mayo en su versión preliminar.