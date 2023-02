Una de las funciones estrella de los Samsung Galaxy S23 llegará a más móviles Samsung

Jugar con el smartphone es cada vez algo más habitual, y es que quien más y quien menos se ha echado una partida con estos dispositivos en muchos momentos. Pero hay distintos niveles de juego como todo, y no es lo mismo jugar a Candy Crush que hacerlo en PUBG, ya que los niveles de exigencia gráfica son muy diferentes. En este último caso, la necesidad de recursos del smartphone es extrema, y normalmente suele conducir a un sobrecalentamiento del teléfono si no tomamos las medidas pertinentes. Ahora Samsung ha lanzado una función para mitigar esto en sus Galaxy S23, que sin duda va a revolucionar la industria en este aspecto. Una función que además podrás disfrutar también en tu móvil Samsung.

Se expande a más modelos

La función de la que estamos hablando se esconde entre los ajustes del modo juego, o de optimización para juegos. Y se denomina “Pausar carga USB” ya que precisamente eso es lo que hace mientras jugábamos. Y es que como sabéis, uno de los actos reflejos a la hora de jugar es conectar el teléfono al cargador precisamente para no perder autonomía mientras jugamos, e incluso aumentarla. Pero esto como decimos es algo contraproducente, porque lo que ocurre en estos casos es que el teléfono aumenta rápidamente la temperatura, al requerir grandes cantidades de energía de la batería.

Esto es algo que puede degradarla rápidamente, por eso Samsung ha tenido una idea revolucionaria en este aspecto de los juegos móviles, y es hacer una especia de “bypass” de la batería mientras estamos jugando. Básicamente lo que hace este modo cuando se activa es detener la carga, y mandar la energía del cargador directamente al procesador y los componentes que necesitan alimentarse mientras jugamos. De esta manera obtenemos dos cosas, por un lado la batería no se calienta ni tampoco el resto de componentes, y tampoco perdemos carga de la batería, ya que todo se alimenta directamente del cargador.

Pues bien, ahora sabemos que esta función que es exclusiva de los Samsung Galaxy S23, pronto dejará de serlo. Ya que va a estar disponible muy pronto para otros móviles de la marca de los coreanos. Estos modelos serían los Samsung Galaxy S22, así como los Samsung Galaxy A53 y A73, por lo que se demuestra que sería una función disponible no solo en la gama alta, sino también en la media de la marca. Por otro lado, se confirma que es una función basada exclusivamente en software, y que no necesita de mejoras en el hardware para funcionar de esta manera. Sin duda una función que solo ofrece beneficios, ya que el móvil sufre menos, y por tanto aumenta su vida útil, y segundo, porque es mucho más cómodo jugar en este modo, ya que no habrá riesgo de terminarse quemando con el teléfono, algo que sin duda puede pasar si pasamos muchas horas jugando de esta manera.