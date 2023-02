Ya puedes desbloquear Windows desde tu móvil Samsung

Los usuarios que cuentan con dispositivos de Samsung conocen de sobra cómo funciona el servicio Pass de la marca coreana. Y es que podemos definirlo como la competencia de este fabricante al autocompletar de Apple y Google en sus respectivos sistemas operativo, algo así como una alternativa al Wallet de estas plataformas. Con ella podemos almacenar nuestras contraseñas en apps y sitios web fácilmente, para después ser recordadas de manera automática cuando llega el momento de introducirlas de nuevo. Ahora este ecosistema de contraseñas de Samsung va más allá, y llegará también a los usuarios de Windows.

Ya está disponible para los primeros usuarios

Tal y como hemos conocido ahora, parece que el gestor de contraseñas ya está disponible para algunos usuarios. Estos han podido encontrarlo en la tienda de Microsoft, en Windows, se trata de la aplicación Samsung Password Manager, y nos permite no solo gestionar las contraseñas que tenemos guardadas en este servicio en la nube de los coreanos. Básicamente es una aplicación que permite sincronizar el uso de la aplicación móvil con la de escritorio, de tal manera que nuestro móvil puede convertirse en un complemento para desbloquear nuestro PC.

Samsung Password Manager | Samsung

Es una manera muy práctica de añadir una capa de seguridad a nuestro PC sin tener que gastarnos en dispositivos adicionales, más allá de nuestro teléfono Samsung habitual. Gracias a ello es posible usar tanto el lector de huellas del teléfono como el lector del iris, que lo analiza en fracciones de segundo para comprobar si somos nosotros. De esta manera para poder desbloquear el PC será necesario tener el móvil a mano para verificar que somos nosotros quienes intentamos entrar en el ordenador y no otras personas que no tienen acceso a nuestros dispositivos lógicamente.

Además de servir como método de identificación en nuestro PC, esta app también gestiona nuestras contraseñas. Lo que quiere decir que si accedemos a alguna página web de la cual tengamos almacenada una contraseña, o por ejemplo accedamos a una app dentro de Windows donde tengamos una cuenta que está guardada en Pass, será posible recuperarla de forma automática desde la nube de Samsung. Para ello lógicamente tendremos que identificarnos con nuestra cuenta de Pass, la misma que llevamos en el teléfono, para recuperar toda la información sobre nuestras contraseñas guardada.

De momento no hemos podido instalar la aplicación, ya que al menos en nuestra copia de Windows 11, la aplicación no aparece en la tienda de Microsoft. De las seis apps que tiene actualmente Samsung en la tienda de Microsoft, ninguna es esta todavía. Por tanto no sabemos si se tratará de una versión preliminar, o que simplemente se está liberando en distintas regiones primero, algo que no nos debería extrañar lo más mínimo porque de hecho suele ser lo habitual. Por tanto, habrá que estar atentos a la tienda de Microsoft, porque es de esperar que no tarde mucho tiempo en estar disponible esta funcionalidad para todos nosotros. Y para quienes tienen un móvil Samsung, sin duda va a ser una gran mejora con el uso diario del ecosistema de los coreanos.