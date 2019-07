Ahorrar batería suele ser uno de nuestras principales preocupaciones con el smartphone, que nos llegue al final del día y no tengamos que cargarlo. Mucho más cuando llegan las vacaciones: pasamos más tiempo fuera de casa y queremos que dure hasta el final del día. En ese caso, uno de los pequeños trucos que puedes seguir en tu smartphone son los fondos de pantalla para ahorrar batería en pantallas AMOLED.

Hay una serie de consejos básicos que puedes seguir para que tu smartphone ahorre batería: bajar el brillo si no lo necesitas al máximo, desconectar redes como Bluetooth o NFC o también evitar poner el modo vibración que hará que el teléfono consuma más de lo habitual. Pero también puedes usar fondos de pantalla para ahorrar batería en tu teléfono móvil.

¿Por qué se ahorra batería?

En el caso de pantallas OLED en el teléfono, podrás apostar por fondos oscuros para consumir menos energía. No hay fondos específicos que hagan que el consumo de tu batería se reduzca sino que es una regla general para cualquier fondo de pantalla que tenga muchas partes negras o partes oscuras en la imagen. Sea de lo que sea la imagen que has seleccionado.

Ahorramos batería con fondos negros en pantallas OLED porque en este tipo de pantallas cada pixel funciona con un LED independiente que se apaga o se enciende según lo que haya ese momento en el panel. SI tenemos pantallas coloridas, todos estarán encendidos. Si tenemos una pantalla en tonos oscuros, habrá zonas negras que no requerirán que muchos LEDs se enciendan y así podremos ahorrar batería. Cuanto más negro en pantalla, menos LEDs encendidos y más batería podrás ahorrar en tu día a día.

¿Qué fondos usar?

Puedes usar este tipo de fondos como fondos de pantalla de tu teléfono o bien con aplicaciones que uses mucho tiempo. Por ejemplo, WhatsApp. Consumirás menos si la base de tu WhatsApp es negra que si la base es en tonos blancos, verdes y claros.

Fondos de pantalla AMOLED | Tecnoxplora

¿Y qué fondos usar? Como decimos, vale cualquier temática o dibujo que te guste. No tienen que ser específicamente de ningún tipo: basta con que elijas alguno que te guste y cuyas zonas estén en negro. También puedes apostar por buscar en Google ?wallpapers AMOLED? y te saldrán opciones disponibles. Nosotros te dejamos algunas ideas que puedes descargar. No es un truco milagroso y no conseguirás ahorrar el 50% de batería en solo un día pero sí podrás conseguir algunos minutos más sin que te suponga ningún esfuerzo. Podrás tener estos fondos en lugar de cualquier otro. Es un truco efectivo, rápido y que no cuesta nada.

Pantallas AMOLED

¿Qué móviles tienen pantallas AMOLED? Hay de todas las marcas y todas las gamas. Podrás encontrarlos en la gama alta como el Huawei P30 Pro, por ejemplo, o el Huawei Mate 20 Pro. Pero también en la gama media hay teléfonos como el Samsung Galaxy A8 o el Samsung Galaxy A6 que no te costarán demasiado y con los que podrás tener unos minutos extra de batería. Revisa las especificaciones de tu teléfono móvil para comprobar si tu smartphone está entre los elegidos y así podrás disfrutar de estos fondos de pantalla.