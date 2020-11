Se filtra el original diseño del Huawei P50 Pro

La firma china Huawei sigue adelante con su idea de mantenerse en el mercado lejos de los servicios y apps de Google que el veto de Trump les ha quitado. Es de esperar que en 2021 conozcamos los primeros móviles con HarmonyOS, el sistema operativo de Huawei que busca convertir en alternativa a los servicios de Google. Uno de los primeros terminales que podría estrenar el nuevo sistema operativo. Ahora hemos conocido las primeras imágenes que nos muestran cómo sería su diseño, y una vez más Huawei busca diferenciarse de la competencia ofreciendo un diseño diferente del habitual y tendente en el mercado, como ya ocurriera con anteriores modelos de la gama alta.

Un diseño diferente

En estas primeras imágenes podemos ver cómo el nuevo Huawei P50 Pro se desmarcará totalmente del diseño que ha sido tendencia en 2020, y del que su predecesor fue abanderado. En esta ocasión contará con una cámara dentro de un módulo redondo en lugar de rectangular. Y lo más curioso es que este módulo no estará centrado, sino en un lateral, mostrándose seccionado de una forma completamente asimétrica. Por tanto otra cosa, no, pero el diseño de este teléfono no va a pasar desapercibido, como ya ocurrió en su momento con el Mate 20, que estrenó las cámaras con sensores en disposición cuadrada. Un teléfono del que además ya se han filtrado algunas características. Una vez más será un terminal que busque destacar entre otras cosas por contar con una cámara por encima de la media.

Se rumorea que este teléfono tendrá una cámara de fotos LEICA con una lente líquida. No es la primera vez que se especula con algo así, pero un año tras otro termina por quedarse en el cajón de los rumores, por lo que este año cabe la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Este tipo de lentes puede suponer una revolución en la fotografía móvil, mejorando la calidad de las fotos de manera notable. Esta tecnología consiste en insertar líquido entre dos lentes, que reacciona a los cambios de voltaje. Lo que se obtiene con esto son imágenes más claras y nítidas, con un mejor equilibrio de color gracias a un procesado más preciso.

Esta es una tecnología que se trasladaría desde el campo de los grandes telescopios, que en algunas ocasiones se han valido de esta tecnología líquida para poder mejorar la calidad de las imágenes. De todas formas no hay evidencias todavía más allá de las patentes que se han conocido al respecto por parte de Huawei. Sobre cuándo llegará este teléfono al mercado, se espera que lo haga entre el mes de febrero y marzo, como hace habitualmente la firma china. Pero este próximo año es una incógnita. Empezando por las secuelas de la pandemia en 2021, y la evolución del veto de Estados Unidos a Huawei, que podría verse relajado con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. En cualquier caso la firma china parece que ya tiene bastante perfilado el diseño del teléfono que una vez más no va a decepcionar.