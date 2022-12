Se filtra la esperada cámara del Xiaomi 13 Ultra, ¿será como esperábamos?

No es la primera, ni será la última vez que hablemos del Xiaomi 13 Ultra, el móvil con la cámara más avanzada de los chinos en los próximos meses. Este deberá llegar después de los Xiaomi 13, del que actualmente no tenemos fecha de presentación, después de que se haya pospuesto por la muerte de uno de los expresidentes chinos. Pero mientras tanto hemos conocido una interesante información acerca de la característica más esperada de este teléfono, como es la cámara de fotos. Ya que uno de los principales filtradores chinos ha desvelado prácticamente todos los detalles de la cámara de este teléfono.

Lo que se espera de su cámara de fotos

Ha sido un conocido filtrador chino, que suele compartir sus impresiones en la red social Weibo, quien ha desvelado cómo será la cámara de fotos de este teléfono, empezando por el sensor con el que contará. En este caso no habrá grandes diferencias, y se espera que cuente con el sensor IMX 989, que es el mismo que tenía el anterior modelo, y que tan buenos resultados ha dado. Por tanto, este aspecto seguiría siendo igual, ya que recordemos se trata de un sensor con un enorme tamaño de 1 pulgada, que le permite ser de los móviles con una cámara de fotos más luminosa en el mercado, pudiendo capturar más luz que ninguna otra cámara.

Además, ha asegurado que la cámara de este modelo contará con otros tres sensores, por lo que en total tendrá cuatro sensores. Entre estos se encontrará también un sensor DToF, que permite analizar la profundidad de la escena de una forma especialmente precisa, siendo algo muy útil para hacer retratos y también para medir el enfoque en situaciones de poca luz. Además, y como no podía ser menos, podemos esperar una cámara de fotos con todas las características específicas que nos ofrece la asociación de Xiaomi con Leica. Por tanto, parece que no habrá tantos cambios en este aspecto este año, y que la columna vertebral de la cámara seguirá siendo la misma. Eso sí, no habría que descartar que al mantenerse las principales características de esta cámara se haya invertido toda la innovación y tiempo en conseguir una cámara de fotos como la que nos enseñó hace poco Xiaomi a modo experimental.

Esta contaba con lentes intercambiables, como las de una cámara Réflex o DSLR. Ese prototipo era real, por lo que Xiaomi ya sabe cómo fabricar un móvil así de sofisticado, capaz de equipar las mejores lentes de Leica. Desde luego sería un golpe de efecto que dejaría en segundo plano las mejoras en los sensores de la cámara. Se espera no obstante que este teléfono se estrene con algunas características espectaculares, como la carga rápida de 210W, capaz de cargar el teléfono al completo en solo 9 minutos. Todavía quedan meses por delante para conocerlo, ya que podría presentarse allá por la primavera, en el mes de marzo o abril. De momento toca conocer los nuevos Xiaomi 13, que se rumorea sean presentados esta semana, el próximo sábado 10 de diciembre.

