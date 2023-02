Este será el único iPhone que estrene una cámara de periscopio

Llevamos meses escuchando que Apple lanzará un iPhone con una cámara de periscopio, la primera cámara que contaría con uno de estos sensores en un teléfono de Apple. Algo que hemos visto ya numerosas veces en móviles Android, pero que lamentablemente no se ha extendido por la gama de Apple. Ahora bien, quien piense que esta característica va a ser común de los móviles de Apple en masa, está equivocado, al menos eso es lo que dice uno de los analistas más cercanos a Apple, que ha recapitulado sobre lo que esperar con estos sensores en la gama de los californianos.

Solo los modelos Ultra contarían con él

Eso es lo que ha asegurado ahora Ming-Chi Kuo, el analista más cercano a la empresa, y que asegura que solo un modelo de iPhone contará con la cámara de periscopio allá por el año 2024. Estaríamos hablando entonces de los iPhone 16, que por tanto solo tendrán un modelo que cuente con esta nueva cámara. Algo que por otro lado puede tener su sentido, sobre todo si tenemos en cuenta por dónde va a evolucionar la gama de teléfonos de los californianos en los próximos meses. Y es que este mismo 2023 se esperan cambios importantes.

Porque este año por fin tendríamos un iPhone 15 Ultra en el mercado, que pasaría a ser el sustituto del modelo Max, y representaría lo más avanzado de Apple en su gama de smartphones. Por tanto, parecería lógico que este modelo fuera el único que nos ofreciera la mejor cámara posible. Algo similar a las estrategias comerciales que usan fabricantes como Xiaomi o Samsung que tienen sendos modelos Ultra en el mercado, que precisamente presumen de contar con la mejor cámara de fotos de sus respectivas gamas.

De esta forma sería el iPhone 16 Ultra el que contaría por primera vez con una cámara de fotos con un sensor periscopio, Esta cámara por tanto podría ofrecer un zoom especialmente bueno, de hecho se especula con que podría ser el más poderoso del mercado. Normalmente este tipo de lentes facilitan una magnificación de la imagen con la máxima calidad posible. Y eso es lo que espera ofrecer Apple con esta nueva característica. Por tanto contrariamente a como cabría pensar, que los dos modelos Pro sean los que cuenten con este sensor, ya que siempre han compartido cámara, no será así, y habrá claras diferencias entre ambos modelos.

Y es que es de esperar que con un modelo Ultra de por medio, Apple se vea obligada a justificar un precio aún mayor de este modelo con unas características que lógicamente no se deberían encontrar en sus compañeros de gama. De momento este año tendremos los iPhone 15, 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el modelo Ultra. Lo que de momento no se sabe a ciencia cierta es si es sensor periscopio llegará también a este primer modelo Ultra. O si finalmente este modelo se retrasará al 2024 con los iPhone 16. Lo que estaría claro es que este gran periscopio solo estará disponible en este modelo en el futuro.