¿Isla dinámica en todos los iPhone 15? Todo apunta a que sí

La isla dinámica se ha convertido en uno de los aspectos más característicos de los iPhone 14. Esta es básicamente la muesca creada por la cámara frontal que ahora se encuentra dentro de dos orificios diferentes. Pero como suele hacer Apple, de algo que no sería noticia alguna en cualquier otro teléfono móvil, la realidad es que Apple le ha dado esa habitual pátina que convierte todo lo que toca en oro. Y han convertido esta muesca en la conocida como isla dinámica, que no deja de ser un centro de notificaciones con un aspecto diferente y muy fluido, como caracteriza al software de los de Cupertino. Ahora sabemos que esta isla no sería exclusiva de nuevo de los modelos Pro, sino que podría llegar a todos los modelos de 2023.

En todos los iPhone 15

La isla dinámica la hemos visto en los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Ambos modelos son los únicos que han estrenado este diseño, mientras que los modelos estándar han conservado el notch en forma de ceja que ha sido tan característico en los últimos años. Pero este año podría cambiar por completo porque todo apunta a que este diseño se extenderá también a la versión estándar, los iPhone 15 y 15 Plus. Por tanto el diseño con notch en forma de ceja ya sería historia, salvo en el improbable caso de que un hipotético iPhone SE 4 adopte el diseño de la ceja clásico.

Y en este caso aunque no es una información oficial, sí que tiene un origen semi oficial, ya que se trataría del propio código fuente de iOS 17, la siguiente versión del sistema operativo, que indica que este tipo de pantalla estará disponible hasta en seis nuevos modelos de iPhone. Por tanto, esta pantalla se extendería a todos los terminales de la gama de iPhone, algo que por otro lado tiene todo el sentido. Esta isla dinámica ha supuesto la adopción por fin de una pantalla verdaderamente sin bordes y sin notch, aunque sí que haya orificios para las cámaras. De todas maneras, esta todavía se encuentra muy lejos de soluciones de sus competidores. Como es el caso de los Samsung, que incluso cuentan ya con cámaras ocultas bajo la pantalla, como en los dos últimos Fold.

Otra de las informaciones apunta a que esta isla dinámica podría ser algo más pequeña de lo que hemos visto este año. Y es que parece que los componentes del Face ID se habría renovado para que ocuparan menos espacio dentro de la pantalla. Así que no solo podrían estrenar esta pantalla los iPhone 15 estándar, sino que además podrían hacerlo con una muesca aún más pequeña, y por tanto dejando más espacio para la pantalla, que en realidad es lo que nos interesa a los usuarios.

Así que, si esto aparece en el código fuente de iOS 17, no cabe duda de que lo más probable es que esto se convierta en realidad el próximo mes de septiembre. Sin duda algo con lo que todos saldremos beneficiados, porque ya era hora de que los iPhone tuvieran una pantalla a la altura de su competencia Android.