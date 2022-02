¿Cargar el móvil durante la noche? Pros y contras

Las baterías de los teléfonos móviles cada vez tienen más capacidad, una mayor autonomía y cargan más rápido, por lo que ya no es necesario dejar toda la noche cargándolas para poder usarlas durante el resto del día. Te contamos las consecuencias de dejar conectado toda la noche el teléfono a la red eléctrica.

Qué tener en cuenta si dejamos toda la noche cargando el móvil

Los primeros móviles a pesar de su gran tamaño no incluían baterías del todo eficientes, con el paso de los años están han sido sustituidas por otras de un menor tamaño, mayor capacidad, autonomía y un sistema de carga muchísimo más rápido que sus predecesoras. Por lo que no hace falta dejar un número tan elevado de horas enchufados los dispositivos para completar la carga.

A diferencia de lo que podamos pensar, dejar enchufado durante toda la noche el teléfono móvil cargando, ni tiene ningún beneficio ni perjuicio para nuestro dispositivo. Antes era frecuente el peligro de sobrecarga, ya que cuando conectábamos el dispositivo a la red eléctrica, la energía estaba constantemente entrando a la batería, lo que hacía que se elevara la temperatura de esta, llegando a causar daños en el teléfono. Además de acortar la vida útil de la misma. Pero en la actualidad este problema ya ha sido solventado, la mayoría de las baterías de nuestros teléfonos cuentan con mecanismos inteligentes que evitan la sobrecarga, deteniendo el flujo de energía cuando nuestro teléfono se encuentra cargado al cien por cien.

Enchufa el móvil cuando sea necesario | Rawpixel

Además, una de las recomendaciones que hacen algunos fabricantes para alargar la vida útil de nuestras baterías es no cargar al máximo las baterías, y realizar cargas parciales manteniendo siempre las baterías entre el 50% y el 80% de su capacidad. Por lo que dejar el móvil conectado a red durante periodos lardos de tiempo puede, a la larga ser uno de los motivos de merma de facultades de estas. Cuando dejamos conectado el teléfono al cargador cuando ha terminado la carga, supone un consumo de energía innecesario, a pasar de los chips que incluyen los cargadores por los cuales se detiene la carga de los dispositivos, estos siguen funcionando y mantienen un consumo fantasma. Por qué en realidad estamos perdiendo energía al mantener conectado el dispositivo. Y el gasto energético puede ser incluyo igual al que supone propiamente la carga.

Por lo que no sólo dejar el móvil enchufado, incluso dejar simplemente el cargador conectado hace que se incremente en gasto de energía en nuestros hogares. Un problema que tiene una sencilla solución, que pasa por desenchufar los cargadores cuando no estemos haciendo uso de ellos. O recurrir a otros gadgets como pueden ser los enchufes y regletas inteligentes con los cuales podemos programar el tiempo de carga y desconectar los cargadores concluido el tiempo. Con un uso eficiente de la energía no sólo conseguiremos un ahorro en la factura de la luz, que en los últimos tiempos está por las nubes, sino que también conseguiremos alargar la vida útil de las baterías de nuestros dispositivos.