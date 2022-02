¿Pierdes el teléfono con frecuencia? Aplaude para encontrarlo

El móvil es una de esas cosas que perdemos continuamente, sobre todo cuando estamos en casa. Lo tenemos en la mano y un segundo después no sabemos dónde está. Lo más frecuente cuando no encuentras tu teléfono en casa es recurrir a otro dispositivo para ver si su sonido o vibración nos permite localizarlo. Sin embargo, no siempre tenemos otro teléfono para llamar o incluso tenemos el móvil en silencio. Esto dificulta mucho la tarea de búsqueda de nuestro teléfono, pero ¿y si existiese una manera de que aunque no tengamos otro teléfono para llamar podamos hacer que nuestro móvil suene?

Aquí entra en juego una aplicación pensada especialmente para estos casos en los que nuestro teléfono desaparece de repente y, por mucho que busquemos, no hay manera de que aparezca. Con esta herramienta no necesitaremos otro móvil para llamarnos, sino que bastará con que aplaudamos, por increíble que parezca. En el vídeo te explicamos los pasos que has de seguir para poner en marcha esta aplicación.

Esta aplicación tan útil se llama 'Aplaudir para encontrar mi teléfono'. Está disponible para teléfonos Android y puedes encontrarla fácilmente y descargarla de forma gratuita en Google Play.

Descarga la aplicación y simplemente ábrela. Encontrarás un apartado que dice “Clap to Find” situado en la parte superior izquierda de la pantalla.

Tras pulsar en este apartado tendrás que aceptar una serie de permisos y condiciones para utilizar la aplicación.

A continuación, después de aceptar los permisos, debes activar la opción “Find your phone” que encontrarás en la parte superior de la pantalla. Cuando lo hayas activado, la aplicación ya estará lista para usar y tu móvil sonará cada vez que una persona aplauda, haciendo que sea muy fácil y rápido encontrarlo cuando lo has perdido.

Además de la señal acústica, esta aplicación también permite utilizar una señal lumínica activando el flash para que se haga aún más evidente la posición del teléfono.

