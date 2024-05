Esta sería la primera imagen real del nuevo móvil plegable de Xiaomi

Los móviles plegables siguen siendo tendencia en el mercado móvil. Un mercado claramente dominado por Samsung, pionero en el segmento, donde lanzaba su primer modelo allá por 2019. De todos los móviles plegables, sin duda los que cuentan con un factor de forma tipo concha, conocidos comúnmente como Flip, son los que cuentan sin duda con mayor popularidad, sobre todo porque son accesibles tanto en formato, mucho más compacto, como en precio, frente a los Fold. Algo que sabe Xiaomi, que está cerca de lanzar su primer teléfono de estas características.

Primera imagen del Xiaomi Mix Flip

Así es como esperamos que se llame el primer teléfono plegable en forma de concha de Xiaomi. El nuevo teléfono llegará con un formato plegable vertical, y ahora presuntamente se ha filtrado su primera imagen. Y hablamos de presunta porque no está nada claro que se trate del nuevo teléfono de Xiaomi, aunque obviamente lo parece. Por tanto, hay que tomarse la imagen con bastante cautela, ya que desde luego no parece una imagen muy detallada.

Porque básicamente lo que vemos es la pala externa del teléfono, con una cámara de fotos dual, una gran pantalla secundaria, y lo más revelador, y que nos hace pensar, además de otros detalles, en el primer teléfono de este formato de los chinos, la denominación de su cámara de fotos. Y es que, junto a los sensores, debajo del flash LED, podemos ver la inscripción de Leica, que claramente hace referencia a la firma de fotografía que colabora en exclusiva con Xiaomi.

Por lo que podemos esperar que se trate del primer modelo tipo Flip de los chinos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que en la parte inferior, en la otra pala externa, vemos parte de logotipo de Xiaomi. Obviamente la imagen podría tener una mayor calidad y detalle, pero a primera vista da la sensación de ser ese nuevo teléfono de los chinos. Ahora bien, las esquinas del módulo de cámara son un tanto sospechosas, parecen haber sido retocadas, y se muestran inclinadas en lugar de redondas o rectas, algo que desde luego es bastante extraño.

No queremos pensar que se trate de un montaje, pero siempre existe esa posibilidad, por lo que hay que tomarse con mucha cautela todo lo que hay alrededor de esta imagen. No obstante, y dejando esto de lado, no sería un diseño descabellado, sino que parece bastante plausible. Al fin y al cabo, esperamos algo similar a sus competidores, como los Samsung, Oppo o Motorola, que cuentan con grandes pantallas secundarias que ocupan prácticamente la totalidad de la cara superior externa del teléfono.

Se espera que este nuevo teléfono se presente con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, para dar máxima potencia a su rendimiento. También podría contar con una cámara de fotos con sensor principal de 50 megapíxeles, así como una carga rápida de 67W, de las más rápidas dentro de este segmento de móviles plegables tipo Flip, si no la que más. Sobre la fecha de lanzamiento, nos falta por saber si llegará antes o a la par que los nuevos plegables de Samsung, que se estrenarán el próximo mes de julio.