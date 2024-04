Samsung dará un golpe de efecto con la cámara de sus Z Flip

Cuando hablamos de móviles plegables, las cámaras no son realmente su punto fuerte, ya que la pantalla es desde luego el aspecto que más suele atraer a los consumidores. Pero una vez consolidado este mercado y esas pantallas, es evidente que hay que enganchar a los consumidores con nuevas funcionalidades, y la cámara es evidente que se trata de uno de los aspectos que pueden decidirnos por uno u otro modelo. Y Samsung podría estar preparando un golpe de efecto con la cámara de sus nuevos Flip.

Una cámara con zoom para los Samsung Galaxy Z Flip

Esta es la gran sorpresa que está preparando Samsun de cara al lanzamiento de sus nuevos móviles tipo concha. Aunque no está claro que los nuevos Galaxy Z Flip 6 vayan a adoptar estas novedades, sí que es posible que sea la siguiente generación la que las adopte. Concretamente estamos hablando de una patente en la que se muestra un diagrama que desde luego puede ser bastante revelador desde la perspectiva correcta.

La patente ha sido desvelada por Galaxy Club, y en ella se pude ver un plano de un teléfono similar al Samsung Galaxy Z Flip más moderno. La gran diferencia en este caso es que en la cámara de fotos vemos un sensor más, en total tres, en lugar de los dos que han sido habituales hasta ahora. No hay una información que confirme que se pueda tratar de un sensor de zoom, es evidente que no tendría mucho sentido que no lo fuera.

Normalmente los teléfonos con tres cámaras de gama alta cuentan con un sensor principal, un ultra gran angular, y un teleobjetivo con capacidades de zoom, normalmente de 2x o 3x. Y este sería el caso si contara realmente con esos tres sensores en lugar de dos. Esta patente por lo visto fue presentada a lo largo de 2022 y se confirmó a principios del año pasado.

Lo interesante es que ya contemplaba la pantalla secundaria de mayor tamaño, ocupando todo el frontal, como finalmente ocurrió con los Galaxy Z Flip 5 lanzados el pasado verano. Así que, aunque para la generación que se lanza en 2024 no parece ser plausible, sí que es posible que Samsung equipe a su teléfono de concha con un sensor con zoom durante 2025, obviamente en el Samsung Galaxy Z Flip 7.

Y esto a la vez nos brinda otra perspectiva de la gama de plegables de los coreanos. Ya que, con la llegada de esta nueva cámara, tendría más justificación el lanzamiento de una versión de este plegable más asequible. Se ha hablado mucho de un Galaxy Z Flip FE, que sería similar al modelo actual, mientras que el modelo estándar tendría sentido que contara ya con esa triple cámara. Lo que parece evidente es que Samsung se plantea cambios en la cámara de su plegable tipo concha, entre otras cosas porque la competencia en este segmento cada vez es más intensa, y porque evidentemente las actuales cámaras se quedan cortas para todo un móvil de alta gama, como es este.