La espectacular cámara del Oppo Find X9 sumará 500 megapíxeles con sus cuatro sensores

A pesar de que el Oppo Find X8 Ultra se lanzó el pasado mes de abril, parece que el fabricante chino no está perdiendo el tiempo y ya tiene bastante avanzado el desarrollo de su siguiente tope de gama, el Find X9 Ultra. Tanto es así que se ha filtrado ahora la configuración completa de esta cámara de fotos. Y como era de esperar, será una vez más una cámara de primerísimo nivel, lo que podemos esperar de un teléfono que cuente con el apellido Ultra. Una cámara que mejorará en puntos clave respecto del actual modelo.

¿Qué esperamos de esta nueva cámara?

Pues bien, la cámara contará con cuatro sensores, y los cuatro sumarán nada menos que 500 megapíxeles, una auténtica barbaridad. Y es que según las informaciones que llegan desde China, por parte de uno de los principales filtradores de aquel país, Digital Chat Station, sabemos que este teléfono contará con cuatro sensores de cámara en su parte trasera.

Si el modelo actual cuenta con cuatro sensores de 50 megapíxeles, este segundo modelo irá más allá, y nos ofrecerá dos de ellos con 200 megapíxeles nada menos, de ahí que digamos que será capaz de utilizar muchos más megapíxeles y por tanto ofrecer una resolución aún más alta. Concretamente, lo que detalla el filtrador chino es lo siguiente.

Habrá un sensor principal de 200 megapíxeles, como hemos visto ya en otros smartphones de Xiaomi o Samsung. El sensor ultra gran angular será de 50 megapíxeles, mientras que tendrá otros dos sensores de telefoto, uno de 200 megapíxeles, y otro de 50 megapíxeles. Por tanto, con esos cuatro sensores se suman esos 500 megapíxeles de los que hablábamos.

De esta manera, también al contar con dos sensores de periscopio, podrá usar uno de ellos, sobre todo el de 200 megapíxeles, para actuar con un gran sensor macro, con un nivel de detalle difícil de encontrar en otros dispositivos hoy en día. Por tanto, entre ambos modelos Ultra habrá importantes diferencias, nada menos que 300 megapíxeles de diferencias, que sumará más el conjunto de sensores del nuevo modelo.

Otros aspectos que se esperan del nuevo Oppo Find X9 Ultra, son un procesador muy potente, como el Snapdragon 8 Elite 2, por lo que podemos esperar la máxima potencia para un teléfono Android no solo en 2025, sino ya para 2026, ya que este será el procesador elegido para los topes de gama con el sistema de Google. También se han venido filtrando otros aspectos de este teléfono, como una pantalla OLED de diseño totalmente plano.

Esta tendría un tamaño de 6,82 pulgadas, con una resolución 2K+, así como una tasa de refresco de 120 Hz. Este teléfono llegaría con la última versión de la capa de Oppo, ColorOS 16, por supuesto actualizado para Android 16. Eso sí, no lo esperemos todavía, deben pasar muchos meses hasta su presentación. Que no debería ser antes de la primavera del próximo año, si no se adelanta, como su rival de Xiaomi, al próximo mes de septiembre.