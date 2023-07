El económico Samsung Galaxy M34 5G se filtra al completo

Sus predecesores han sido algunos de los móviles más vendidos de Samsung en los últimos años, siendo auténticos éxitos de ventas en la gama media más asequible. Ahora la nueva generación, el Samsung Galaxy M34 5G, está muy cerca de presentarse. Y hoy se ha filtrado bastante información acerca de ella. Estamos hablando de muchos detalles de su ficha técnica que nos pueden dar una idea de lo que esperar de este teléfono cuando se lance en el mercado global. Un clásico de las gamas medias que seguro vemos también en España.

Lanzamiento inminente

Se rumorea que este nuevo teléfono se lanzará primero en la India, y que lo hará en apenas unos días, la próxima semana. La última filtración nos remite a la consola de Google Play, o lo que es lo mismo, el listado de móviles compatibles con la tienda de los de Mountain View. En este listado se ha podido comprobar que este modelo contará con 6GB de memoria RAM. Además, también se desvela el procesador de este terminal, que sería un Exynos 1280 fabricado por Samsung. Por tanto, si miramos a la ficha técnica de su predecesor, no habría cambios en este aspecto.

Más allá de esta filtración, desde hace semanas se están filtrando diferentes aspectos sobre su ficha técnica. En el caso de la pantalla, se espera que tenga un tamaño de 6.5 pulgadas, y que cuente con tecnología AMOLED. Por tanto, sería ligeramente más pequeña, pero ganaría la conectividad AMOLED, por lo que se sale ganando sin duda en este aspecto. La cámara de fotos de este dispositivo también será diferente. No conocemos las especificaciones, pero la imagen con su diseño nos demuestra que pasará de contar con cuatro sensores a tres.

El diseño de este teléfono ya no tiene secretos, tal y como nos muestra la imagen filtrada hoy, que es un render de prensa. En ella podemos ver cómo en la parte trasera no hay cuatro sino tres sensores, a los que no les rodea ningún módulo de cámara. Mientras que delante tenemos un diseño de gota en el notch, con unos bordes delgados en los laterales y en la parte superior, y más grueso en el inferior. Parece que las grandes novedades de este teléfono van a estar sobre todo en la pantalla, que sin duda va a mejorar mucho con esa nueva tecnología.

De hecho, repetirá incluso en uno de sus aspectos más llamativos, como es la batería. Esta es una de las más grandes del mercado, con 6000mAh de capacidad. Y en esta ocasión parece que se repetirá esta característica, también junto a la misma potencia de carga, que sería de 25W. Sin duda este teléfono, que ya de por si ha sido un éxito de ventas los años anteriores, va a seguir siéndolo con características tan interesantes como la tecnología AMOLED. Una característica habitualmente reservada a los móviles más avanzados pero que cada vez es más común ver en los móviles de gama media más asequibles, como será este nuevo Samsung Galaxy M34 5G.