Se filtra un nuevo y sorprendente móvil barato de Samsung

Los teléfonos de Samsung sin duda destacan en todas las gamas donde están a la venta, desde los modelos más caros, hasta los más baratos. Y hoy precisamente nos fijamos en un modelo que se va a mover en la zona más accesible de la gama, porque, aunque no es un Galaxy M, sí que se trata de un Galaxy A, que nos ofrece buenas prestaciones a un precio accesible, aunque sin ser tampoco la opción más humilde. Estamos hablando del Samsung Galaxy A25, que ahora se ha filtrado por completo a nivel de diseño.

Un aspecto idéntico a su predecesor

Lo curioso es que estamos hablando de un móvil que complementaría al A24 5G presentado hace apenas unas semanas, por lo que es lógico sentirse un tanto contrariado cuando comprobamos que son dos modelos sucesivos en apenas un mes. Pero primero vamos a lo filtrado, que no es otra cosa que el aspecto del nuevo Samsung Galaxy A25 5G. Y el aspecto es prácticamente el mismo.

Si nos fijamos en el diseño, no encontramos diferencias notables con el modelo lanzado hace unas semanas, con tres sensores traseros desnudos, sin módulo, y una pantalla con un notch en forma de gota. Por tanto, nos daría la sensación de que estamos ante el mismo dispositivo, pero evidentemente no es así. El filtrador tiene una excelente reputación, por lo que no dudamos de la veracidad de esta filtración. Pero, aunque no se ha detallado nada de su ficha técnica, podría tener cierto sentido, y quizás estaríamos ante un cambio en la nomenclatura de los móviles de Samsung.

Porque el anterior modelo lanzado en mayo cuenta con conectividad 4G, y por tanto esta podría ser la variante con la conectividad 5G, como suele ser habitual. Y en lugar de denominarlos igual pero como 4G o 5G, puede que Samsung haya decidido nombrar al que cuenta con la tecnología 4G con el 24 y con el 25 al modelo 5G. Esto tendría bastante sentido, más que nada para que el consumidor pueda entender que se trate de un modelo con una conectividad u otra.

Pero vamos, eso es una especulación de cosecha propia que podría tener sentido, pero nada más. La realidad es que no hay más información de este teléfono, que seguro que mejora no solo en la conectividad móvil. Porque lo normal es que cuente con un procesador más potente. Si el modelo estándar tiene un Helio G99 de MediaTek, no sería raro tener un modelo con procesador Snapdragon 4, quizás el nuevo Gen 2, o incluso in Exynos con 5G de la gama de acceso. Lo que sea, parece que se estrenará en cuestión de semanas.

Lo que es seguro es que se tratará de uno de los móviles más accesibles de Samsung, con un precio bastante ajustado que estamos seguros que lo convertirá en un nuevo súper ventas. Eso sí, siempre con permiso de los móviles de la gama M, que suele ser la más barata de los coreanos.