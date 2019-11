El tiempo pasa muy rápido, y prueba de ello es que solo nos quedan apenas tres meses para que se presenten los nuevos Samsung Galaxy S11. Los topes de gama de la firma surcoreana, que como suele ser habitual se presentan en el mes de febrero, quizás en el MWC de Barcelona o bien en el mes de marzo. Sea como fuere, es el tiempo justo para que comiencen a aparecer las primeras imágenes que nos adelanten las principales novedades de su diseño. Y hoy en este aspecto hemos conocido una de las noticias más importantes sobre el Samsung Galaxy S11. Porque una de las fuentes con mejor reputación de la industria ha desvelado el diseño completo del nuevo Samsung Galaxy S11, y este sería tan inesperado como sorprendente.

Así es el diseño del Samsung Galaxy S11

Ha sido el medio 91Mobiles el que junto a uno de los Insider más importantes de la industria nos ha desvelado el aspecto de este teléfono. Y tienen la suficiente reputación como para poner la mano en el fuego y entender que el diseño que se ha mostrado hoy podría ser el final en un 90%. Normalmente estas fuentes no se suelen torcer mucho en cuanto a sus predicciones, y en este caso nos han mostrado un diseño del Samsung Galaxy S11 bastante sorprendente. Tanto que incluso se parece al que han estrenado este año los iPhone 11 Pro, aunque solo en parte.

Personalmente no me parece un diseño atractivo como lo han sido los del predecesor de este Samsung, pero para gustos colores. En las imágenes se puede apreciar que el Samsung Galaxy S11 cuenta con una pantalla curva, como es habitual, que en lugar de contar con la cámara de fotos frontal en el lateral en un agujero, lo tiene en el centro, en un agujero dentro de la pantalla y centrado en esta. Por lo demás no hay borde alguno en la pantalla, salvo levemente en la parte superior e inferior. Pero sin duda lo más llamativo y chocante de este diseño es la cámara de fotos

Porque en ella vemos un diseño que nos recuerda, solo en parte, al diseño de la cámara de fotos del iPhone 11 Pro y del Google Pixel 4. Sobre todo por ese cristal y la pequeña barriga que rodea a los sensores, que en este caso en lugar de cuadrada como en los otros móviles es rectangular. Dentro de este rectángulo se alojarían las cinco cámaras de fotos traseras y el flash con el que contaría este Samsung Galaxy S11. Por tanto el cambio del diseño en este aspecto sería radical, aunque seguro que decepcionante para un móvil como este, que normalmente va por delante en el diseño, y en este caso parecería más una marcha atrás pareciéndose a otros terminales de gama alta. Estamos hablando de la versión estándar del Samsung Galaxy S11, con la pantalla más pequeña. Un teléfono que como hemos podido comprobar, en términos de diseño delante será más parecido al Samsung Galaxy Note 10 y detrás a esos iPhone y Pixel 4.