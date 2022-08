Apple "revolucionará" las pantallas Always On con sus iPhone 14

No es la primera vez que escuchamos algo así, cómo Apple revoluciona una funcionalidad que llevaba ya bastantes años en el mercado. Ha pasado con los widgets, presentes en Android desde hace mucho tiempo, y que ahora reinan en iOS, habiendo dado un enfoque diferente a estos, que ahora precisamente la propia Google está replicando en su sistema operativo, con nuevos diseños más atractivos. Pues bien, ahora parece que Apple estaría en condiciones de hacer algo similar con las pantallas Always On, que nos ofrecerán una forma diferente de permanecer encendidas durante las 24 horas del día.

El mismo modo, pero renovado

Es una de las grandes novedades que nos traerán los iPhone 14 el próximo mes de septiembre. Y es que la pantalla Always On aunque lleva años disponible en los móviles Android, no ha sido nunca algo del agrado de Apple hasta ahora, sobre todo por ese temor a que pueda reducir drásticamente la autonomía del teléfono al estar toda la pantalla encendida. Pero Apple dará por fin el paso, y en esta ocasión parece que lo intentará hacer a su manera, de nuevo. Eso es lo que avanzan desde 9to5mac.

iPhone mano zurda | Pixabay

Y es que, aunque la esencia del modo Always On será la misma, habrá diferencias importantes respecto de lo que ofrecen estos modos en otros dispositivos, por ejemplo los Android. En este caso hablamos de un modo que, en lugar de basarse en un fondo de color negro, tendrá un fondo con tonos oscuros, como es estuvieran descoloridos, por lo que la pantalla se verá mucho más viva y dinámica que con los aburridos modos Always On a los que estamos acostumbrados.

Bastará con tocar la pantalla para que los colores se muestren tal como son y se desactive temporalmente el modo Always On. Apple se habrá fijado en las transiciones de los Apple Watch en este aspecto para que este modo en los teléfonos sea mucho más vistoso de lo que estamos acostumbrados. Eso sí, no es seguro aún si todos estos modos de pantalla siempre encendida llegarán a todos los iPhone 14, o si bien serán solo los modelos Pro los que cuenten con él. Y es que como sabéis, este año solo serán los modelos Pro los que reciban un mejor procesador, o una cámara mejor equipada, con sensores más grandes, como los de 48 megapíxeles en lugar de 12 megapíxeles.

Así que este año sí que habrá diferencias entre ambos modelos, más allá de los dos o tres sensores de que variaban entre un modelo y otro. Por tanto, parece que este año Apple tiene más ganas que nunca de que nos animemos a hacernos con los modelos Pro y no nos conformemos con los otros modelos, que además, no son mucho más baratos. Por lo que Apple estaría poniendo en bandeja a los usuarios la decisión de volcarse con un modelo o con otro. De todas maneras, nos tocará esperar a mediados de septiembre para conocerlos de forma oficial, vamos, en poco más de un mes.