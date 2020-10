Cuatro consejos (de Google) para exprimir al máximo tu nuevo iPhone 12

Hoy es el día elegido por Apple para poner a la venta sus nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro, que son la avanzadilla de la nueva generación que se completará el próximo 13 de noviembre cuando aterricen los dos dispositivos que quedan: tanto el iPhone 12 Pro Max como el iPhone 12 Mini, por lo que resulta curioso comprobar cómo Google ha decidido salir a la calle a recibirlos con los brazos abiertos. Como si vinieran los "americanos".

Y es que los de Mountain View, que desde hace tiempo comprendieron la importancia de ponerle una vela a Dios y otra al Diablo, tienen en la plataforma de los de Cupertino la práctica totalidad de apps y servicios que ya ofrecen en Android, por lo que supone un terreno de juego tan importante para sus intereses como otro cualquiera. Así que, ¿por qué no echar una mano a los potenciales compradores de los nuevos dispositivos ofreciéndoles cuatro consejos para exprimir al máximo sus aplicaciones?

Exprime al máximo las novedades de iOS 14

Hay que decir, antes de nada, que la publicación de Google en su blog va dirigida a los nuevos terminales que llegan hoy a las tiendas aunque en realidad, para ser precisos, deberíamos recordar que los cuatro consejos que ofrecen a los usuarios tienen más que ver con los nuevos sistemas operativos de Apple (iOS 14 y watchOS 7) que con los nuevos smartphones, por lo que te puedes dar por aludido si tienes en tus manos un iPhone 11, o cualquier otro terminal anterior (hasta los 6S).

El primero de los consejos que nos dan desde Google es que no pongamos límite al uso de los nuevos widgets que han incluido en todas sus aplicaciones a lo largo de las últimas semanas, y que nos permitirán tener información a la vista sin necesidad de entrar en ellas. Tanto el buscador, como Lens, como Mapas o Fotos, disponen de sus propios módulos para consultar cualquier cosa que necesitemos. Para activarlos, solo tenéis que seguir algunos de los tutoriales que hemos venido publicando en esta misma página desde el lanzamiento de iOS 14.

Consejos de Google para exprimir al máximo vuestro iPhone 12. | Google

La segunda de las funciones tiene que ver con nuestro Apple Watch con watchOS 7, que ha permitido que en el reloj de Apple tengan cabida más elementos de terceros. Google, por eso, ha trabajado para tener disponible tanto su aplicación de Mapas como la de YouTube Music, de tal forma que son completamente operativas sin la ayuda del iPhone. Podremos crear rutas, recibir indicaciones paso a paso, o escoger qué álbumes, playlists, podcasts y temas escuchamos rápidamente. Sin consultar en otro dispositivo y añadiendo, si así lo queremos, complicaciones a algunas esferas.

El tercer consejo de Google tiene que ver con una nueva posibilidad que añade iOS 14 a los iPhone actualizados, que no es otra que la de permitir cambiar las aplicaciones por defecto de correo y navegador web a otras que no sean de Apple. Por ejemplo, Gmail y Chrome, para que aquellos links que toquemos nos lleven directamente a estas apps de los de Mountain View y no a otras.

Y por último tenemos otro consejo que tiene que ver con la reciente actualización de muchas de las apps de Google, que han incorporado el bloqueo biométrico en caso de que salgamos de ellas. Si estáis consultando emails en Gmail, por ejemplo, y necesitáis ir a Chrome a ver algo, al volver la aplicación os pedirá que verifiquéis vuestra identidad, bien con Face ID, bien con Touch ID, por lo que así se evita que ojos indiscretos cotilleen todo lo que tenemos en el iPhone. ¿No os sentís ahora mejor preparados para tener un iPhone 12?