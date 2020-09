Cómo crear un widget nuevo para colocarlo en la pantalla de inicio de tu iPhone con iOS 14

Los widgets son una de las novedades que iOS 14 ha traído a todos los iPhone. Un recurso que se ha resistido al OS de Apple durante trece años y que finalmente han llegado para permitirnos tener algo de información extra en la pantalla de nuestros smartphones sin necesidad de tener que meternos en una aplicación. Por si fuera poco, esta innovación ha servido para que millones de usuarios de Android se lo hayan pasado en grande recordando (entre risas) a los propietarios de un iPhone que eso que tanto les tiene entusiasmados, lleva en el sistema operativo de Google desde sus inicios. ¿Más de una década?

Si ya has visto los widgets en tu iPhone, los has probado y quieres profundizar en ellos, vamos a explicarte cómo controlarlos con soltura ya que hay ocasiones en las que se producen momentos de confusión por las pocas indicaciones que hace el propio iOS 14. ¿O acaso no queréis crear un nuevo módulo con recursos del buscador de Google pero no lo encontráis por ningún sitio?

¿Qué está pasando con los nuevos widgets?

Ese problema que os presentábamos en el párrafo anterior es uno de los más comunes en estos primeros días de uso de los widgets. Esto se debe a que Apple no guarda todos los disponibles en la misma pantalla, a la izquierda de la primera página de inicio, sino en un lugar diferente que no está a la vista. El primero es una página de inicio llena de widgets, mientras que lo segundo es un menú de configuración al que van a parar todos esos módulos que generan, tanto las apps de los de Cupertino, como los desarrollos de terceros.

El procedimiento habitual para colocar un widget nuevo es ir a esa página de inicio en la que están todos y buscar uno de los que aparecen. Como no nos gusta los que hay, toca buscar otros nuevos así que os tenéis que ir a la parte inferior de la pantalla hasta que encontréis un botón llamado "Editar". Tocad ahí y todos los elementos de pantalla se pondrán a temblar, como las apps cuando las queremos borrar, mover o almacenar de alguna página de inicio.

Cómo crear un widget nuevo en iOS 14. | Tecnoxplora

Ahora hacemos justo lo contrario y nos vamos arriba del todo. En la parte superior izquierda de la pantalla veréis un botón de "+" que nos indica que ahí podemos añadir un nuevo widget al teléfono. Tocamos y llegaremos al cajón donde se almacenan todos los disponibles de verdad. Los que pertenecen tanto a las apps de Apple como a las de otros desarrolladores que han actualizado sus aplicaciones en los últimos días para permitir el uso de estos módulos.

Cuando veáis un nuevo widget que os interesa, por el contenido que muestra, tocad sobre él para que os aparezcan nuevas opciones de visualización: formato cuadrado, rectangular, etc. Es aquí donde de verdad generamos los nuevos módulos al margen de los que Apple ha definido por defecto para nosotros en su página de inicio. Cuando lo tengáis configurado del todo, solo hay que pulsar en el botón (verde o azul) de "Añadir widget" para crearlo.

Cómo crear un widget nuevo en iOS 14. | Tecnoxplora

Ese módulo que hemos creado (en este caso de Google) irá a parar a la página de inicio de los widgets por lo que para colocarlo entre las apps tendremos que volver a arrastrarlo para situarlo en la posición definitiva que va a ocupar. Lo mismo os ha parecido un proceso muy engorroso, pero es el que Apple ha ideado y que, la verdad, no resulta demasiado intuitivo para un usuario medio que atienda lo justo a lo que su iPhone puede hacer.