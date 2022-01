Cuándo es recomendable borrar la caché de tu móvil, ¿para que sirve?

Sin darnos cuenta en nuestros dispositivos se van almacenando datos que ocupan lugar y que a veces pueden ser el origen de problemas como un rendimiento más lento o incluyo que se nos bloqueen algunas aplicaciones. A continuación, te contamos qué hacer para borrar estos archivos temporales.

Qué es la caché y cómo borrarla en nuestros teléfonos móviles

Lo más habitual en nuestros dispositivos es tener un almacenamiento limitado, esto sobre todo afecta a nuestros teléfonos móviles donde la capacidad es bastante pequeña comparado con otros dispositivos. Y cuando esto sucede no solemos tener en cuenta la cantidad de información que guardan las aplicaciones, a esta se la conoce como caché y es las responsables del uso de buena parte de la capacidad de almacenamiento, por lo que es recomendable cada cierto tiempo revisar y borrar. La caché está compuesta por archivos temporales en las que las aplicaciones almacenan información que usaran más tarde en su uso cotidiano. Muchas veces se trata de imágenes o listas de elementos que ayudan a las apps en sus funciones, y cuando esta ya no le es útil automáticamente la propia app la descarta.

Borrando archivos temporales | TecnoXplora

Los archivos de caché están asociados a las apps que los crearon y estos no son compartidos por varias aplicaciones, por lo que si decidimos borrar los datos de una aplicación no afectará al resto. Pero no sólo son las apps las que generan este tipo de archivos, sino que también lo hacen otras son los juegos y las páginas Web. Los navegadores suelen guardar información de las que visitamos más frecuentemente para cargar más rápido y gastar incluso menos datos. Aunque los dispositivos Android no son los únicos que hacen uso de estos archivos, a continuación, te contamos cómo podemos deshacernos de ellos en este sistema si fuera necesario.

Algo que debemos tener en cuenta es que, en las versiones modernas del sistema, no podemos hacer un borrado general de los datos de caché, si no que tendremos que ir haciéndolo aplicación a aplicación. Y esta puede ser la solución si tenemos problemas con una app en concreto. Borrar la información es muy sencillo y solo debemos seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, identificamos la aplicación de la que queremos borrar los datos.

Una vez la encontramos, mantén pulsado el icono de esta para acceder al menú con las opciones.

de esta para acceder al menú con las opciones. En este seleccionamos “información de la aplicación”.

De este modo accedemos a una nueva ventana donde encontramos diferentes opciones, entre las que se encuentra “ almacenamiento ”

” Pulsa sobre la opción para entra en un nuevo menú donde encontramos todos los datos relativos al espacio que ocupa, la cantidad de memoria que consumen los datos de usuario y el dato que estamos buscando en este caso que es la caché .

. En este caso, pulsamos sobre el botón “limpiar datos” para borrar tanto los datos de usuario como los archivos temporales almacenados en caché.

Dependiendo del fabricante de nuestro teléfono puede que cambien el nombre de los menús o varie un poco. Si necesitas ayuda adicional puedes consultar el manual del dispositivo. De esta forma tan sencilla conseguimos liberar espacio o incluso resolver algunos problemas de acceso a la aplicación.