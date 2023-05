Se confirma la novedad más esperada de los iPhone 16 Pro

Hace unos días os contábamos que los iPhone 16, aunque todavía tienen un gran recorrido por delante, podrían llegar al mercado con una de las novedades más importantes que hayamos visto en las últimas generaciones de los teléfonos de Apple. Entonces era un rumor, ahora técnicamente lo es también, pero viene de una fuente extremadamente fiable, tanto que es de parte de Mark Gurman, uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple, que ahora confirma todo lo que se había hablado alrededor de la pantalla de los futuros iPhone.

Habrá pantallas más grandes

Sí, y serán las más grandes que hayamos visto nunca en un iPhone. Según los detalles que ha dado Gurman, los nuevos modelos Pro, pasarán a tener pantallas de 6,3 y 6,9 pulgadas, por lo que el modelo Pro Max ya estará rozando nada menos que las 7 pulgadas, y será así no solo el iPhone más grande que hayamos conocido, sino también uno de los móviles más grandes que existan en el mercado. Por tanto, sería una de las mayores revoluciones entre los iPhone de las últimas generaciones. De esta manera se corroboran las informaciones que hemos conocido anteriormente.

Ya que hace solo unas semanas, otro analista, en este caso cercano especialista en pantallas precisamente, Ross Young, que avanzaba ya esta condición de los nuevos iPhone 16. Por tanto, parece más que probable que el próximo 2024 tendremos realmente unos iPhone más grandes, que los que hemos conocido hasta ahora, aunque hay algunos interrogantes que lógicamente se tendrán que resolver y responder durante los próximos meses.

¿iPhone más grandes, o pantallas más grandes?

Pues, aunque parezca lo mismo no lo es, y más en el particular caso de los iPhone. Y es que la pantalla de estos teléfonos puede crecer de diferentes maneras, la más habitual y la que esperamos todos es que el tamaño del teléfono crezca y por tanto en proporción también lo haga toda la pantalla. Pero la otra alternativa no implica necesariamente que el teléfono deba ser más grande, ya que puede darse lo siguiente.

Y es que Apple reduzca o directamente se deshaga de la isla dinámica. Algo que podría conseguir con un Face ID bajo la pantalla, que es una funcionalidad que se ha rumoreado también bastante. Al eliminarse esta isla dinámica, se recupera parte de la pantalla que ahora está ocultada, y por tanto se podría aumentar el tamaño de la pantalla sin que el teléfono sea físicamente más grande.

Y es que no podemos contemplar un aumento de la pantalla por una disminución de los bordes, ya que estos son tan delgados que difícilmente podrían reducirse más. Así que, aunque todas las opciones están sobre la mesa, o al menos eso intuimos, la realidad es que algo se cuece con las pantallas de los futuros iPhone, que parece por fin van a ser las estrellas de los nuevos modelos, porque desde luego en este aspecto poco se ha evolucionado en los últimos años los teléfonos de Apple. No obstante, todavía nos tocará esperar un año más para conocerlos.