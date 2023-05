¿Involución? El iPhone 16 será muy parecido al iPhone 12

Con cada nueva generación de un dispositivo que llega al mercado tecnológico, presumimos encontrar novedades en forma de mejor rendimiento o un diseño más moderno. Pero esto no es siempre así, solo hay que fijarse cómo año tras año Apple repite el diseño de sus dispositivos a lo largo de varias generaciones, algo que se ve como una inquebrantable seña de identidad. Pero ahora parece que van a rizar el rizo, recuperando en una futura generación el diseño de uno de sus modelos más veteranos. Vamos a conocer por qué podemos esperar un cambio tan extraño en el desarrollo de los futuros iPhone.

Involución, al menos en el diseño de la cámara

Es un detalle que puede parecer menor, pero que si analizamos con detalle nos lleva a una situación de lo más extraña. Porque lo que ha desvelado ahora un filtrador en Twitter, es que Apple está trabajando ya en el iPhone 16, en su diseño, y va a ocurrir algo bastante curioso. Tanto que el diseño del módulo de cámara con el que va a contar se va a parecer mucho al del iPhone 12, por lo que lejos de evolucionar en este aspecto, va a hacer todo lo contrario, involucionar claramente.

Y se explica de esta manera, ya que el módulo de cámara del iPhone 16 va a cambiar su diseño, y en lugar de tener los dos sensores colocados de manera diagonal, como sería lo lógico, ya que el modelo que se lanzará este año lo tendrá así, se regresará a un diseño de sensores en vertical, vamos, uno encima del otro. De esta manera sí, se cambiará el diseño del teléfono, y se podrá reconocer como la variante más moderna del terminal, pero a su vez se podrá reconocer como un móvil más veterano.

Y es que si nos fijamos en la trasera del iPhone 12, este ya contaba con un módulo de cámara dispuesto de manera vertical, por lo que si somos estrictos en la valoración, el nuevo iPhone 16 recuperará el diseño de cuatro generaciones anteriores. Y más que innovar, Apple habrá recuperado un diseño que no aporta nada. Ahora bien, en esta información no se especifica nada acerca de por qué Apple ha podido tomar esta decisión, ya que creemos que no debe ser algo exclusivamente visual, ya que no tendría mucho sentido.

Mucho nos tememos que detrás de esta involución sí que hay una evolución, al menos de los componentes internos de la cámara de fotos. A veces al añadir determinados sensores es necesario cambiar el diseño interno de los dispositivos, y en este caso el módulo de cámara del iPhone podría haberse visto afectado. Así que desde luego es una decisión cuando menos sorprendente, pero que podría tener su explicación. Además, a Apple se le permiten este tipo de cosas, porque la realidad no es que en cuanto a diseño esperemos revoluciones con las nuevas generaciones, más bien lo contrario. Pero esto quizás sea ir un poco hacia atrás.