Trucos con tu móvil para situaciones de emergencia

Los teléfonos inteligentes ya pueden realizar casi cualquier funcionalidad. Si los utilizamos de la forma correcta, se pueden convertir en un salvavidas en momentos conflictivos. En este vídeo descubrirás unos trucos para usar tu móvil en situaciones de emergencia.

Actualmente, disponer de un teléfono cerca es sencillo. Estamos acostumbrados a salir de casa con las llaves y con el móvil, lo que facilita contactar con los demás.

Lo importante en situaciones difíciles es tener la batería del móvil cargada para poder comunicarse. De esta manera podrás realizar una llamada de emergencia en el momento que quieras. Por ejemplo, si vas a realizar un viaje en coche y sufres un accidente, con tu dispositivo cargado podrás realizar las llamadas necesarias para comunicar cómo te encuentras.

Debemos tener en cuenta también que no es recomendable saturar el tráfico en la red. Cuando ocurre alguna emergencia, es normal contactar con nuestros seres queridos para contarles en qué situación nos encontramos. Aun así, debemos evitar realizar estas llamadas, ya que las infraestructuras no están preparadas para soportar un gran tráfico. Por lo tanto, aquellas llamadas que si son urgentes, como las sanitarias, no podrán realizarse a causa del colapso.

Utilizar las redes sociales es una buena opción, ya que son una forma rápida y fácil de ponerte en contacto con quien necesites. Además, e puede recurrir a los SMS, que no sobrecargan la conexión y son muy gestionables. Con estas alternativas se genera menos tráfico y una vía libre para las llamadas de emergencia.

Los dispositivos aportan más de una ayuda para realizar llamadas rápidas en situaciones de emergencia. En este vídeo encontrarás unos trucos para utilizar el móvil cuando vivas algún momento de apuro.

