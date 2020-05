Hace solo unas semanas Apple presentaba su móvil más esperado, el iPhone SE de 2020, pero sin duda un año más los teléfonos que generan una mayor expectación son la nueva generación del teléfono inteligente de Apple, el iPhone 12. La firma californiana es conocida por lo exclusivo de sus dispositivos, y como sabéis, recientemente ha lanzado la nueva generación del Mac Pro, un ordenador de uso profesional accesible para muy pocos, ya que sus precios parte de los 6.000 euros.

Para hacerse una idea de esta exclusividad, el precio de sus ruedas para transportarlo, que no las incluye, es de 400 euros para cada una, casi lo mismo que un iPhone SE 2020. Su diseño no se ha quedado atrás en cuanto a exclusividad y extravagancia, con una parrilla en forma de rallador de queso que ha sido carne de meme. Pues bien, ahora han imaginado el diseño del iPhone 12 basado en el del Mac Pro, y el resultado no podía ser más sorprendente.

Un iPhone 12 con aspecto de Mac Pro

El nuevo ordenador de Apple no ha pasado desapercibido por su diseño industrial tan radical, y no menos sorprendente sería poder ver precisamente ese diseño trasladado al de los nuevos iPhone. Y eso es precisamente lo que ha hecho el canal de YouTube de Phone Industry, que ha diseñado un iPhone 12 basado en el Mac Pro. Hay vídeos y render 3D que buscan recrear el aspecto que tendrá un dispositivo cuando sea realidad, en base a rumores y filtraciones, pero este no es el caso, porque es un ejercicio libre de creatividad basándose en las líneas maestras del Mac Pro. Por tanto no es algo que se vaya a hacer realidad, ni mucho menos.

Un teléfono que quizás coge lo peor del Mac Pro y lo convierte en el eje del diseño de este hipotético iPhone 12. Como se puede apreciar, cuenta con la característica rejilla metálica en la parte trasera, ese ya célebre rallador de queso. Además también cuenta con las características asas metálicas en la parte superior e inferior, algo absolutamente sin sentido en un móvil, pero que este artista 3D ha incluido de modo irónico. En el vídeo podemos ver que está construido en aluminio, y que es tan robusto que una caída podría dañar el suelo, en un giro humorístico por parte de los autores.

Un móvil que además contaría con algunos detalles presentes ya en móviles Android, como una cámara frontal dual, o una pantalla con tasa de refresco de 120Hz. Y sin duda el aspecto más divertido del vídeo, en el que podemos elegir entre añadir unas patas al teléfono para sostenerlo erguido, o incluso unas exclusivas ruedas para transportarlo. Sin duda la guinda del pastel a un vídeo que hace un acercamiento bastante desenfadado a lo que podría ser un iPhone 12 basado en el aspecto del extravagante Mac Pro. Sin duda un diseño que no tendría muchos adeptos en el mercado, aunque para gustos, colores.