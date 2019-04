Cómo navegar sin conexión a Internet con Google Chrome desde tu móvil

Lo normal hoy en día es que dispongamos de conexión a Internet en la mayoría de los lugares que frecuentamos. Sin embargo, aunque pueda resultar difícil de creer, todavía quedan sitios en los que acceder a Internet es bastante complicado, ya que no es posible que llegue la señal.

Un ejemplo de estos lugares son algunos de los tramos de las líneas de metro. Si utilizas este transporte público para acudir al trabajo y te gustaría aprovechar ese tiempo para hacer algo productivo, en este tutorial en vídeo de TecnoXplora te explicamos una forma muy sencilla para que puedas navegar sin conexión a Internet por Google Chrome dese tu teléfono móvil.

Con este truco podrás acceder a las páginas que tú desees y disfrutar de ellas en esos momentos en los que no dispongas de Internet. Este método no sirve sólo para cuando no nos llegue la cobertura sino que podemos utilizarlo todas las veces que queramos.

Además, esta forma de acceder a las páginas webs es una muy buena opción para cuando nos hayamos quedado sin datos o nos queden pocos y queramos ahorrarlos para otro momento, ya que podremos navegar por ellas sin necesidad de tenerlos activados. ¿Cómo? En este vídeo te damos todas las instrucciones necesarias para que lo consigas.

