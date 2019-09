CARGA MÁS RÁPIDO

Seguramente has escuchado que si activas el modo avión el móvil se carga mucho más rápido. Has de saber que esto no es más que un mito, y que la diferencia es de unos pocos minutos. Sin embargo, sí existen algunos trucos y errores que influirán a la hora de cargarlo más rápido. En el siguiente vídeo de Tecnoexplora te explicamos cuáles son.