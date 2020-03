Es una de las funciones que todos tenemos más que interiorizadas cuando usamos el teléfono, porque nos sirve para compartir cualquier cosa: desde mensajes en redes sociales, a justificantes de pago de unas entradas del cine o lo que sea. Capturar pantallas se ha convertido en un deporte nacional y por eso saber cómo debemos hacerlas es una de las primeras lecciones que debemos aprender cuando estrenamos móvil nuevo.

Los Samsung Galaxy S20 ya están a la venta. Toda una gama de nuevos smartphones que han puesto los coreanos en las tiendas y que vienen con algunas novedades en lo que a funcionamiento se refiere. Si eres nuevo dentro del ecosistema Galaxy entonces te vendrá bien conocerte este procedimiento, aunque si eres de los que ya tiene experiencia con los terminales de los coreanos, necesitarás una pequeña actualización.

La principal razón de este pequeño lío que se ha montado viene por un detalle fundamental: los botones de volumen han pasado a situarse en la parte derecha del terminal, y no en la izquierda, como venía siendo costumbre en los terminales de la marca. Además, hay otro cambio importante: el famoso botón de Bixby (el Siri de Samsung), que siempre fue una molestia, ha desaparecido para integrase en una cosa que han definido como 'botón lateral'.

Con todo lo anterior, no queremos decir que no exista un botón específico para iniciar el asistente de Samsung sino que lo han integrado en el antiguo de 'encendido/apagado', así que muchos usuarios se han hecho un pequeño lío en los primeros días. Ahora bien, ¿eso afecta a cómo debemos hacer las capturas de pantalla? Pues la respuesta no es ni un "sí" ni un "no".

¿Cómo hacemos una captura de pantalla en los Galaxy S20?

La parte del procedimiento que no cambia es que se mantiene la misma combinación de botones para hacer una captura de pantalla, es decir, hay que pulsar a la vez bajar volumen y el (ahora) conocido como 'botón lateral'. Eso sí, la diferencia es que la pulsación se debe realizar en el mismo lado del teléfono, lo que dificulta llevarlo a cabo con una sola mano, cosa que no parece muy lógica y suponemos que Samsung habrá tenido sus razones de peso para diseñarlo así.

Cómo hacer capturas de pantalla con los nuevos Galaxy S20 | Tecnoxplora

Hasta aquí el método de cómo hacer capturas de pantalla.Ahora bien, en este punto llegamos al lugar en el que sí cambian las cosas. Y es que en anteriores smartphones de Samsung la duración de la pulsación para hacer esos pantallazos daba igual. Fuera un simple clic o un par de segundos, el resultado era el mismo... cosa que no ocurre ya con los nuevos Galaxy S20.

En estos nuevos terminales esa combinación de botones guarda dos funciones: con una sola pulsación obtenemos la captura de pantalla, pero si mantenemos no se hará y sí entraremos en el menú de encendido/apagado del teléfono. De esta manera, a los que estaban acostumbrados a mantener los dedos pulsando, tendrán que soltarlos rápidamente o el móvil le responderá con una acción que nos es la que esperan. Tened en cuenta todas estas excepciones y novedades para interiorizar cuanto antes el gesto de sacar pantalla.