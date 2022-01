Cómo hacer una captura de pantalla en el iPhone con un doble toque trasero

Son muchos los atajos y trucos que nos ofrecen nuestros móviles y muchos de estos aún son desconocidos para la mayoría de los usuarios. Como en que permite hacer capturas de pantalla tocando la parte de atrás en los iPhone. Te contamos cómo:

Captura de pantalla con dos toques en la trasera

Las capturas de pantalla es una de las funciones más valoradas por los usuarios. Solemos utilizarlas para casi todo. Permiten tomar una instantánea de lo que tenemos en nuestras pantallas en cada momento. Y a veces la facilidad y rapidez del método que usemos para realizarlas cobra una especial importancia, pues marca la diferencia entre obtener la imagen que queremos capturar y el fracaso absoluto. Por lo que este truco nos permite ser mucho más ágiles la hora de hacer capturad de pantalla.

Activando dos toque en iPhone | TecnoXplora

Un ajuste que por defecto viene desactivado pero que permite hacer capturas de pantalla sin necesidad de pulsar al mismo tiempo varios botones.

Conseguimos hacerlos con dos simples toques en la carcasa de la parte de atrás.

de la parte de atrás. Antes de activarlo, debemos tener en cuenta de que no todos los Smartphone de Apple disponen de esta función . Para comprobarlo y activarlo sigue las siguientes indicaciones:

. Para comprobarlo y activarlo sigue las siguientes indicaciones: En primer lugar, debemos acceder a los ajustes del teléfono.

Una vez dentro de menú debemos localizar la opción “ accesibilidad ”

” Entre las opciones disponibles está “ tocar ”

” Accede a este menú en el que si nuestro móvil es compatible veremos la opción “ tocar atrás”

Dentro de este disponemos dos alternativas a las que asignar una función. Pulsar dos veces y triple pulsación . Al elegir cualquiera de ellas se despliega un menú con una gran variedad de opciones.

. Al elegir cualquiera de ellas se despliega un menú con una gran variedad de opciones. Por lo que pulsa sobre “pulsar dos veces” para desplegar las opciones y a su vez elegimos “captura de pantalla”

para desplegar las opciones y a su vez elegimos “captura de pantalla” De este modo, dando dos golpecitos con el dedo en la parte posterior de nuestro iPhone conseguimos capturar el contenido de la pantalla, sin necesidad de tocar esta o pulsar cualquier otro botón .

. Una función muy útil que podemos llevar a cabo fácilmente sin necesidad de utilizar ambas manos o incluso sin sujetar el teléfono.

Pero solo podemos hacer uso de los dos toques, a la opción triple pulsación podemos asignarle cualquiera de las otras opciones entre las que podemos elegir se encuentran bajar el volumen, bloquear la pantalla, abrir el centro de control o notificaciones, silenciar el teléfono, subir el volumen o invocar a Siri, entre otras. Algo muy a tener en cuenta si queremos que funcione correctamente, no usar fundas protectoras, ya que estas pueden afectar a la sensibilidad del sensor y necesitar algo más de fuerza a la hora de tocar la parte trasera. Por lo que si estamos decididos a usar este truco y que lo haga de forma correcta debemos sacrificar en parte la seguridad de nuestro teléfono o elegir una funda que no interfiera o si lo hace que sea de forma mínima. Las fundas de silicona o las fundas rígidas que de adaptan perfectamente al diseño del iPhone pueden ser la alternativa que menos interfiera en el uso, pero no es totalmente fiable.