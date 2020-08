Cómo "convertir" tu iPhone X en un iPhone 11 por unos euros

Son tantas las similitudes estéticas entre ambos modelos, por no decir ninguna, que nadie es capaz de distinguirlos a no ser que los gires y mires la parte posterior de ambos para ver el número de sensores de los que disponen, dos si se trata del iPhone X y tres si es un iPhone 11. Por lo que convertir un modelo en otro es tan sencillo y barato como hacerte con un protector de lente para los sensores de sus cámaras.

Estos protectores de lente que puedes conseguir por menos de 10 euros en Amazon, se colocan delante de las lentes del teléfono y su cometido es, como su nombre indica, proteger estas de rayaduras y golpes. Al colocarlas, no se ve afectado para nada el objetivo, ya que son totalmente transparentes y no afectan al uso de las cámaras, nadie notará que lo estás usando.

Cambia la apariencia de tu iPhone X

En el mercado puedes encontrar muchos productos similares, un gran surtido con gran variedad de precios y calidades. Por ejemplo, si buscas en Aliexpress, encontrarás muchos artículos de este este estilo, pero a la hora de comprar, además del precio y los gastos de envío, debes valorar los plazos de entrega, ya que en sus tiendas, se suelen alargar mucho en el tiempo.

Con un simple gesto, pon un protector de lentes para iPhone 11, sobre las lentes de tu iPhone X y verás completada la transformación. Pero ojo, que este cambio es sólo a nivel estético, ya que las características de tu móvil no cambiarán en absoluto, seguirán siendo las mismas.

Si lo colocas correctamente, nadie notará que lo has puesto y todo el mundo pensará que has cambiado de móvil, pero en realidad lo único que has hecho es proteger los sensores de las cámaras de tu teléfono. Añade el complemento perfecto cuando renovamos el móvil, una funda nueva, y ya nadie dudará de que tienes en tus manos un auténtico iPhone 11.

Protector lentes para iPhone 11 | Amazon

¿Cómo se coloca?

Su instalación es muy sencilla:

Limpia cuidadosamente las lentes de tu móvil para que no queden partículas de polvo.

Elimina con mucho mimo el plástico del interior del protector de la lente, para no dejar huellas.

Alinéalo meticulosamente con el área de la cámara.

Y por último presiona diagonalmente en las esquinas para que quede fijado firmemente.

Ya tenemos un nuevo y flamante iPhone 11, y además, estamos completamente seguros de que no van a sufrir ningún daño sus sensores, estarán a salvo de rayaduras, golpes y salpicaduras de agua. Por lo general, los usuarios de este tipo de accesorio valoran de forma muy positiva este producto, tal vez la única pega que podemos encontrarle, es que a pesar de que su colocación es muy sencilla, debemos hacerlo con mucho tacto, porque si no lo colocas cuidadosamente puede producirse pequeñas pérdidas en intensidad de la luz del flash, lo que puede afectar de forma mínima a la calidad de las fotos que precisen de su uso, por lo demás es muy recomendable si además te preocupa proteger los sensores de tu iPhone.