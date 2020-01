Normalmente los medios de almacenamiento físicos no han sido muy bien vistos a la hora de utilizarlos con un móvil Android, sobre todo por desconocimiento de que al fin y al cabo nuestro móvil es como un pequeño ordenador al que le podemos conectar también distintos periféricos. Todo gracias a una conectividad que podemos aprovechar en los móviles Android, y que nos permite conectar todo tipo de dispositivos a través del puerto USB del terminal. Os contamos lo sencillo que es hacerlo, y sobre todo saber si vuestro móvil es compatible, porque lamentablemente no todos son compatibles con este tipo de conectividad.

OTG, la clave para poder conectar dispositivos a tu móvil Android

La conectividad OTG, On The Go por sus siglas en inglés, nos permite conectar dispositivos USB físicos al conector del teléfono. Para ello lo primero que debes saber es si tu móvil es compatible con esta tecnología. Si no sabes si tu móvil es compatible puedes optar por instalar una app como la de OTG Checker en tu móvil Android. Si tienes un iPhone, olvídate porque no es compatible. Una vez que la instalamos su funcionamiento es realmente sencillo, y nos dice si el terminal es compatible con este tipo de conectividad con un sencillo grafismo en pantalla de color verde si es positivo o rojo si es negativo.

Lector de tarjetas USB tipo C | Flyland

Una vez que sabemos que hay compatibilidad, ya puedes comenzar a conectar los dispositivos directamente al puerto USB de tu móvil Android. Este contará con un conector microUSB o con uno USB tipo C, por lo que tendrás que comprar los adaptadores pertinentes para poder conectarlos. Ya que la mayoría de periféricos no cuentan con estos conectores de serie, como pueden ser un ratón, disco duro externo, una memoria USB, suelen utilizar normalmente el USB A. Pero no hay mayor problema, porque puedes hacerte con un adaptador como este, en el que puedes conectar por ejemplo la memoria al adaptador y a su vez este a tu móvil.

Adaptador USB tipo C | Syntech

O como este lector de tarjetas SD de todo tipo, que tiene un conector USB tipo C, lo puedes conectar directamente a tu móvil OTG y acceder desde el explorador de archivos a los contenidos de esas tarjetas como si fueran una unidad más. Por supuesto puedes conectar cualquier otro dispositivo de este tipo, con conectividad USB, como por ejemplo un teclado físico, por lo que si además conectas mediante bluetooth un ratón puedes disfrutar de la misma productividad que en un ordenador de sobremesa. Por tanto, si tenías curiosidad por si es posible utilizar una memoria USB o cualquier otro periférico de este tipo en tu móvil, no dudes de que es algo muy sencillo de hacer, y para lo que la mayoría de móviles Android están preparados.