Nunca se sabe, y más en los tiempos que corren, lo que puede depararnos la vida. Son muchas las situaciones que nadie podemos prever, y que podrían requerir de la atención de los servicios de emergencia, que siempre deberíamos estar preparados para cualquier eventualidad. Y para estas ocasiones, a las que ojalá nunca nos tengamos que enfrentar, es más que recomendable contar con una información de emergencia suficientemente bien estructurada y completa para que los servicios de emergencia puedan saber qué precauciones deben tomar al atendernos, algo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso os contamos lo sencillo que es invertir diez minutos en completar nuestra información de salud al móvil para que esos equipos de emergencia puedan acceder a ella.

Cómo completar tu información de emergencia con datos sobre tu salud

Una cosa son los contactos de emergencia, que es algo que deberíamos tener siempre seleccionado en nuestro teléfono, para que en el caso de ocurrir algo nos puedan contactar. Y otra muy distinta pero complementaria es la de la información médica sensible. Esto quiere decir que además de saber a quién llamar en el caso de que algo nos pase, también van a poder saber si hay alguna información relevante acerca de nuestra salud. Para ello lo que debemos hacer es cumplimentar la información de salud de nuestro teléfono. Esta se encuentra accesible desde los propios ajustes de sistema de nuestro móvil Android.

Accediendo a la información de salud | Tecnoxplora

Para ello debemos entrar en esos ajustes, y una vez dentro pulsar sobre la sección de “información del teléfono” que es donde normalmente encontraríamos también los contactos de emergencia. Justo al lado tenemos el campo de “información médica” donde podemos editar toda esa información relativa a ella. Dentro de esta sección podemos rellenar la información relativa a nuestro grupo sanguíneo, las alergias que tenemos, la medicación que estamos tomando, si somos donantes de órganos y otro tipo de notas médicas que sean de interés para los servicios de emergencia.

Además podemos añadir tanto nuestro nombre como dirección. Como sabéis toda esta información es accesible por cualquier persona aunque no conozca nuestro PIN. Por tanto es una información a la que pueden acceder los servicios de emergencia. Y cuando hablamos de que es algo de vida o muerte es porque en el indeseable caso de que nos ocurra algo, si tenemos importantes alergias es posible que nos suministren algo que no sea lo más indicado para nosotros, y que podría ser fatal.

Por esa razón lo mejor es rellenar esta información por si acaso, y hacer todo lo posible para que nunca haga falta que nadie busque esta información en caso de ocurrir algo fatal. Así que si no lo has hecho aún, dedica cinco minutos a rellenar esta información, nunca se sabe qué puede pasar. Una información que en el caso de que cambies de teléfono Android, se traspasará automáticamente al nuevo que estrenes, siempre y cuando sincronices tu cuenta de Google. Así que es algo que no tendrás que repetir una y otra vez, siendo algo que solo nos puede beneficiar.