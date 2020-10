Aumenta la seguridad y la privacidad de tu móvil con este ajuste Bluetooth

La conectividad Bluetooth de nuestro móvil es una de las que más utilizamos en el día a día de nuestro teléfono. Ya sea para conectar unos auriculares, un reloj inteligente o cualquier otro dispositivo lo cierto es que la mayoría de las veces debemos tenerlo encendido. Y por defecto nuestro móvil se puede ver por parte de otros dispositivos, o lo que es lo mismo, por parte de otras personas, que pueden saber con qué dispositivo contamos con solo hacer una búsqueda. Pues bien, puedes evitar que puedan verlo si no es estrictamente necesarios.

Así puedes ocultarlo a otros dispositivos

Cuando queremos emparejar un dispositivo con nuestro móvil, lo normal es que hagamos una búsqueda de esta para poder conectarlo. Por el camino no solo vamos a ver nuestro móvil, sino también el de nuestro vecino o de nuestros compañeros de trabajo o clase, según el lugar desde donde lo hagamos. Por tanto exactamente lo mismo puede ocurrir a la inversa, y que cuando nuestros vecinos o compañeros busquen dispositivos puedan ver nuestro móvil. Y no solo eso, sino que ya sea por equivocación o por algo peor podrían intentar emparejarse con nuestro terminal. Pues bien, eso es algo que podemos evitar ocultando el teléfono para el resto de dispositivos.

Ajustes del teléfono y app Bluetooth | Tecnoxplora

Para ello tenemos dos opciones, realizar este cambio desde los propios ajustes del teléfono, y activar la ocultación de nuestro teléfono de cara a búsquedas de otros dispositivos. Si lo quieres hacer desde el propio teléfono, debes hacer lo siguiente:

Entra en los ajustes del teléfono

Pulsa sobre Wifi y Bluetooth

Entra en la conectividad Bluetooth

En los ajustes avanzados desactiva la función “visible para otros dispositivos”

Ahora bien, no en todos los móviles podemos acceder a esta funcionalidad, ya que por defecto los móviles son visibles, y no siempre tenemos la opción de cambiarlo. En ese caso, tenemos la posibilidad de instalar una app que nos permite cambiar el estado de la conectividad Bluetooth a oculta. Se trata de la app Bluetooth Visibility Fix, que nos permite elegir en todo momento cuál es la visibilidad de la conectividad Bluetooth del teléfono. Tenemos hasta cuatro opciones, son las siguientes:

Visible para todos

Visible para dispositivos conocidos

Visible para nadie

Bluetooth desactivado

De esta forma podremos evitar que cuando alguien busque un dispositivo Bluetooth aparezca nuestro móvil entre la lista de dispositivos disponibles. Sea por la razón que sea, no tendrás que temer porque otra persona pueda ver tu móvil y el nombre que le hayas puesto a este, que no tiene por qué ser precisamente un nombre visible para cualquiera. Además es algo que aumenta la seguridad, ya que cualquier persona no podrá acceder a nuestro teléfono mediante esta conectividad, sencillamente porque no podrá ver nuestro dispositivo para conectarse a él. Lo normal es que tengas este ajuste en el teléfono, pero si no es así, siempre puedes recurrir a esta app que te hemos recomendado hoy. Una forma sencilla de ganar privacidad con nuestro móvil, ya que nunca se sabe qué puede entrar a través de esta conexión.