Así será el nuevo teléfono VIVO X70, competencia directa para la gama alta

Actividad en el mercado de los smartphones es frenética, y se ha conocido que la compañía VIVO ya tiene lista una gama de producto destinada a competir con los mejores teléfonos del mercado. Además, también se han conocido varias de las características que se encontraba en el interior de estos terminales que llegarán a diferentes mercados.

Al menos dos los dispositivos que formarán parte de la gama VIVO X70. El primero, y que se puede considerar como básico, contará con opciones tan interesantes como por ejemplo el uso de una pantalla de 6,58 pulgadas con resolución Full HD+ que será tipo AMOLED lo que asegura que el lector de huellas estará integrado en este componente. Además, se mantiene la forma de trabajar en los anteriores modelos que pertenecen al mismo portfolio, ya que la batería tendrá 4.320 mAh, una carga aceptable, pero realmente interesante es que contará con una carga rápida de nada más y nada menos que 44 W. De lo mejor del mercado.

Estéticamente este será un producto bastante llamativo, ya que su grosor estará por debajo de los ocho milímetros y, su peso, se queda en tan solo 181 gramos. El procesador integrado será un modelo de ocho núcleos capaz de trabajar a una frecuencia de 2,8 GHz -que perfectamente podría de Qualcomm- y contará con versiones diferentes en el apartado de la RAM (6, 8 y 12 GB). Por lo tanto, hablamos de un equipo que tendrá una alta capacidad y que contará con almacenamiento que podría llegar hasta los 512 gigas. Otro detalle que también se ha conocido es que la cámara trasera contará con tres sensores: 40 + 12 + 12 megapíxeles. Pinta bastante bien todo.

Habrá una variante Pro, que será más potente

este modelo compartirá una buena cantidad de características, como por ejemplo su acabado en aluminio y que tendrá unas dimensiones y peso prácticamente calcadas como dispositivo anterior. Pero como es lógico pensar habrá algunas diferencias bastante notables, como por ejemplo que su procesador sería un Exynos 1080 de Samsung capaz de trabajar a una frecuencia máxima de 3 GHz, lo que supondría una excelente capacidad para utilizar Android 11.

And today, in order to wrap up my #Vivo X70 Series run, here comes your very first look at the #VivoX70ProPlus! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

