Así puedes limpiar la memoria de tu iPhone

La mayoría de los dispositivos que utilizamos a diario disponen de memoria RAM esta es la encargada de almacenar de forma temporal todos los datos de uso tanto de las aplicaciones que estamos utilizando. De ella depende la rapidez y agilidad con la que nuestros dispositivos procesan los datos. Y una memoria demasiado saturada puede significar un bajo rendimiento de nuestros dispositivos.

Libera memoria RAM en tu iPhone

Los dispositivos de Apple hacen uso del administrador de RAM de forma automática, pero esto no nos garantiza que no tengamos problemas con la RAM y que se vuelva lento y tengamos que recurrir a este tipo de procedimiento para mejorar el rendimiento. La mayoría de los usuarios no son conscientes de su memoria de la que disponen sus móviles y mucho menos de la importancia de esta. Por lo que has notado que ha bajado el rendimiento y va mucho más lento la solución puede estar en liberar la memoria RAM de nuestro IPhone borrando la memoria RAM. Hacerlo es muy sencillo y sólo debemos seguir los siguientes pasos:

Comenzaremos activando la opción AssistiveTouch (Toque de asistencia), para ello, accedemos a la configuración a través de los ajustes. donde encontramos la opción Accesibilidad. Y en este menú seleccionaremos la opción “ tocar ”. La primera opción que encontramos es AssistiveTouch , toca sobre esta para acceder a nuevas opciones y desliza el botón junto para activarla.

Un poco más abajo encontramos la opción “toque simple”. Pulsa para desplegar las opciones y selecciona “abrir menú”

Para crear un acceso directo a esta opción, ve a “ General ”, de nuevo en los ajustes, pero esta vez seleccionamos General y accesibilidad, para a continuación seleccionar “atajo de accesibilidad''. Asegurándonos que la opción assistiveTouch está habilitada.

De manera que hecho esto, podemos pulsar tres veces el botón de encendido y accederemos al acceso directo de accesibilidad y seleccionar es este AssistiveTouch.

Completamos el proceso dirigiéndonos de nuevo a los ajustes donde de nuevo seleccionamos “ General ” y por último “ apagar ”.

Una vez en la pantalla de apagado, debemos tocar el botón assistiveTouch y por último mantener pulsado durante unos segundos el botón de inicio. Si lo hemos realizado correctamente, el teléfono se bloquea y tendremos que introducir de nuevo nuestra contraseña.

En este momento se borrará la memoria RAM del iPhone. Una vez reiniciado el teléfono notaremos cómo ha mejorado la velocidad y rendimiento de nuestro teléfono. Esta acción no solo afecta a los aspectos que hemos mencionado anteriormente, sino que además se corregirán los posibles errores en el proceso. Aunque también tendrá efectos sobre la batería del dispositivo, ya que se ve obligado a cargar el contenido de las aplicaciones que se estaban ejecutando anteriormente, un coste muy bajo si lo comparamos con el beneficio que supone tener de nuevo la RAM del móvil a nuestra disposición. Un proceso que aunque algo laborioso no deja de ser sencillo, el cual nos aporta un gran beneficio a la hora del uso cotidiano del mismo, mejorando la velocidad y rendimiento del mismo.

