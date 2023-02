¿Veremos un iPhone de 3.000 euros? No hay que descartarlo en absoluto

No cabe duda de que los iPhone nunca han sido teléfonos baratos, de hecho y a pesar de que hay móviles de rivales que pueden ser incluso más caros, la realidad es que en el caso de los de Cupertino poco a poco se han ido estirando los precios hasta que la gama alta ha alcanzado cotas nunca vistas antes. Actualmente el iPhone más caro que vende Apple tiene un precio de 2.119 euros, que es la versión con un almacenamiento de 1TB. Y las nuevas informaciones que conocemos ahora nos hacen pensar que este no será ni mucho menos un techo de precio dentro de la gama de los teléfonos de Apple.

Hay margen para más subidas, con nuevos modelos

No es que lo digamos nosotros, sino que nos hacemos eco de las declaraciones de uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple. Este a su vez cita las palabras del propio Tim Cook, el CEO de Apple, en la última conferencia de resultados. A pesar del difícil contexto macroeconómico, y de que 2022 ha sido uno de los peores años en la venta de smartphones de la historia, este ha insistido en que los clientes de la marca podrían gastar aún más en un iPhone de gama alta, al ser ya una parte esencial para la vida de muchos de ellos.

Y creo de hecho que estos clientes están dispuestos a pagar incluso más para obtener aún mejores iPhone, concretamente ha dicho que “la gente está dispuesta a esforzarse mucho para obtener lo mejor que pueden pagar en esa categoría” por lo que es evidente que no hay que descartar en absoluto que ese precio aumente mucho más, y que lo que ahora parece una locura, que un iPhone de alta gama pueda costar hasta 3.000 euros, pueda dejar de serlo.

Un nuevo Ultra, la clave para conseguirlo

Desde hace meses hemos escuchado hablar de un iPhone 15 Ultra, pero no está claro si este nuevo modelo llegará en 2023 o 2024, por lo que podría tratarse en realidad de un iPhone 16 Ultra. En cualquier caso, si nos fijamos en el mismo fenómeno vivido por los Apple Watch, con el modelo Ultra. Que ha llegado con un precio que es básicamente el doble de los Apple Watch Series 8, por qué no esperar lo mismo de un modelo de iPhone Ultra. Es muy posible que alcanzara esos 3.000 euros en su configuración de almacenamiento más completa. Y respondería precisamente a estas declaraciones de Tim Cook, de que todavía hay clientes que pueden pagar más por sus iPhone.

No sabemos si será este modelo Ultra o el futuro plegable de la marca, pero que un iPhone de 3.000 euros puede estar en el horizonte no es para nada algo descabellado, sobre todo porque parece que Apple no ha saciado aún su sed Premium, y todavía hay un mercado que puede estirarse un poco más aún y llegar a precios prohibitivos para la mayoría de mortales, como tú y como yo. Y un modelo Ultra, más potente, con mejor cámara y resistencia puede ser la respuesta.