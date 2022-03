Así es un iPhone 13 Pro Max “tuneado” con USB tipo C, más batería y mejor rendimiento

Hace meses que sabemos que las autoridades europeas van a imponer el conector USB tipo C como el único método de carga posible para cualquier dispositivo electrónico, algo que afectará de lleno a los iPhone, que tendrán que dejar de utilizar sus puertos Lightning. Ahora hemos visto cómo un tenaz ingeniero ha conseguido añadirle este conector al móvil más potente de la marca californiana, entre otras cosas muy interesantes que vamos a conocer a continuación.

Un teléfono más potente aún

Ha sido un ingeniero chino el que se ha liado la manta a la cabeza y se ha puesto manos a la obra para modificar el teléfono más potente del Apple, el iPhone 13 Pro Max. Un terminal que sin duda ya destaca de por sí por muchas razones, pero que en este caso añade todo eso que alguna vez han querido disfrutar los fans de la marca en sus móviles. Empezando por una batería más grande, y no solo eso, más grande que la de cualquier otro teléfono en el mercado, ya sea un iPhone o Android. Porque ha conseguido integrar en él el doble de batería, hasta llegar a una capacidad de nada menos que 8500mAh, al nivel de una tableta grande.

Lógicamente esto es algo que se ha notado en el propio factor de forma del teléfono, ya que ahora es exactamente el doble de grueso, prácticamente un centímetro y medio, y pesa el doble, casi medio kilo, ya que el modelo estándar es de por sí uno de los móviles más pesados del mercado. Pero no solo ha hecho esto, ya que ha introducido también dos ventiladores al terminal, para que se pueda refrigerar mejor cuando hay que realizar muchas operaciones a la vez, y también para evitar que la carga de esas grandes baterías pueda aumentar demasiado la temperatura.

En cuanto a la conectividad también ha añadido dos aspectos importantes y controvertidos. Por un lado, el conector USB tipo C, que es el mismo estándar con el que contarán probablemente los iPhone en 2023 o 2024, por imposiciones de la Unión Europea. O el conector minijack de 3.5mm para conectar unos auriculares. Este lleva años desaparecido de los teléfonos de Apple, no sin muchas quejas por parte de los fans de la marca. Pero esto no es lo mejor, ya que este ingeniero ha conseguido que gracias a estas mejoras y otros ajustes, el iPhone 13 Pro Max haya podido aumentar en 150.000 los puntos obtenidos en el test de rendimiento de AnTuTu, el más utilizado en el mercado. Por lo que se ha convertido en uno de los móviles más rápidos del momento.

Este ingeniero incluso ha compartido un vídeo con su hazaña en la red social de su país, Weibo. En él podemos ver abreviado el proceso para añadir todos estos componentes al teléfono de Apple. Así como el resultado final, que no deja de ser llamativo, sobre todo sabiendo que Apple es celosa con sus dispositivos, y no permite, así como así a nadie modificarlos o en su defecto, facilitar su modificación.