Apple resuelve los problemas de pantalla del iPhone 14, así puedes solucionarlos

Hace unas semanas os contábamos que los iPhone se estaban viendo envueltos en problemas importantes de pantalla. Estos básicamente se traducían en una línea horizontal que aparecía en estas pantallas, y que sin duda no es aceptable en un teléfono que como mínimo puede costarte mil euros. Y es que la última versión de sistema de los de Cupertino por fin da solución a estos problemas sufridos en las últimas semanas, y que han traído de cabeza a muchos usuarios. Vamos a conocer de qué se trata exactamente ese problema y cómo se ha resuelto. Al menos no ha habido que recurrir a hacer cambios en el hardware.

Las soluciones llegan con iOS 16.3

Es con esta actualización, que se ha liberado hoy, como se resuelven por fin los problemas generados en la pantalla de los iPhone. La solución es sencilla, si te encuentras con una de estas rayas, o si has tenido que convivir con ellas en las últimas semanas, una vez que instales esta actualización, será el momento en el cual te librarás de ella para siempre. Afortunadamente parece que los problemas de la pantalla se han limitado al software, entendemos que al de gráficos, que seguramente haya pasado por problemas de sincronización, mostrando estas molestas líneas en el panel que no tenían sentido alguno en un móvil de esta categoría.

Para poder actualizar tu iPhone a la nueva versión de sistema debes acceder a los ajustes del teléfono. Después pulsar sobre “general” y en “actualización de software” en esta sección deberíamos encontrarnos con iOS 16.3, una actualización que tiene un peso de 500 megas. Además de esta importante novedad, los usuarios de los iPhone deberían encontrarse con otras novedades importantes. Como la llegada del soporte para llaves de seguridad físicas. Con ellas vamos a poder añadir una capa de protección adicional a nuestra cuenta de Apple, pudiendo supeditar el acceso a la cuenta al contacto del teléfono con estas llaves, ya sea a través del puerto Lightning o del contacto mediante conectividad NFC.

Los problemas de pantalla han sido habituales en muchos móviles en los últimos años, y no es para nada algo exclusivo de los iPhone. Los hemos visto en móviles de diferentes fabricantes, pero casi siempre por problemas de software, que han dado errores a la hora de visualizar las imágenes en estos paneles. Y es que es algo habitual, no solo en móviles, sino también en cualquier otro dispositivo con pantalla, que el software gráfico pueda dar algún tipo de problema, mostrando gráficos erróneos, que se pueden traducir a veces como un tintado de un color determinado, la inversión de colores, y por supuesto la aparición de rayas y caracteres extraños que por supuesto no deberían estar ahí.

En el caso de que se hubiera tratado de hardware, no habría habido otra alternativa que el cambio forzoso de los iPhone por otros nuevos, o al menos realizar reparaciones difícilmente asumibles por fabricantes y usuarios. Afortunadamente todo se ha quedado en un susto finalmente. Aunque la solución se ha hecho esperar algo más de la cuenta.