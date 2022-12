La pantalla del iPhone 14 Pro Max está dando problemas, ¿qué ha pasado?

Los teléfonos de Apple son sin duda los más deseados estas Navidades, como casi todas, aunque desde hace unas semanas sabemos que hay ciertos problemas de stock que van a hacer muy difícil hacerse con uno de estos dispositivos antes de que lleguen los Reyes Magos. Los que ya cuentan con ellos se están dando cuenta de que algo está pasando con sus pantallas. No afecta a todos, pero sí a una buena parte de usuarios de estos teléfonos. Y es que están ocurriendo cosas bastante extrañas con sus paneles, y que desde luego no son de recibo en un móvil de alta gama como estos.

Unas misteriosas líneas están apareciendo

Es lo que se están encontrando muchos usuarios de estos teléfonos, unas líneas más o menos gruesas en mitad de la pantalla y con un tinte amarillo. Estas rayas aparecen con la pantalla apagada, y desde luego no es lo que podríamos esperar de un móvil de estas características, porque además se trata del modelo más avanzado de todos los iPhone, el Pro Max. Pero, aunque nos sentimos contrariados con todo este problema, la realidad es que se trata de algo que se va a poder resolver fácilmente.

Porque parece que se trata de un problema de software, y no de hardware, que sería algo mucho más grave. De hecho, ha ocurrido a esos usuarios que cuentan con la versión Beta de iOS 16.2, la siguiente versión por llegar del sistema operativo de la firma californiana. Y parece que el problema radica ahí, por lo que es algo que no se debería de extender al resto de usuarios de estos teléfonos, más bien debería resolverse pronto con una actualización de software, ya que el hardware no estaría dañado en absoluto.

Aunque esto no va a evitar que las quejas de los usuarios queden en saco roto. Porque la verdad es que estos días están siendo un hervidero de malas críticas para Apple en las redes. En ellas se quejan de que estas rayas aparecen cuando el teléfono se activa, y que lo hacen de manera aleatoria, parpadeando constantemente. Hay otros usuarios que las ven al visualizar vídeos, otros nada más iniciarse el teléfono tras aparecer la manzana de Apple etc. La realidad es que aparecen de manera completamente aleatoria, pero el caso es que son muchos los usuarios que tienen este problema.

Lo tranquilizador como decíamos antes es que es un problema de software y no de hardware. Por alguna razón iOS no debe estar visualizando correctamente el software de pantalla y este no se debe estar sincronizando bien con la GPU, aunque no somos expertos ni mucho menos. La realidad es que este es un problema grave, que al menos no ha llegado al grueso de los usuarios de los iPhone 14 Pro Max, ya que estos de momento están ocurriendo solo en la Beta, a la que tiene acceso un número bastante limitado de usuarios. Por tanto, no debes preocuparte si tienes uno de estos modelos con una versión estable de iOS.