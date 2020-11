Apple se lo piensa mejor y no lanzará un nuevo iPhone SE el año que viene

Los iPhone SE son uno esos móviles que se mantienen en el mercado por la tozuded de Apple de tener en su portfolio un dispositivo anclado a los viejos usos de la compañía, aquellos que puso en marcha en 2007 con su primer smartphone: botón Home, marcos arriba, abajo y a los lados, y un tamaño de pantalla sensiblemente distinto del que tenían, hasta la llegada de los iPhone 12, las nuevas gamas creadas a partir del iPhone X.

Y es por eso que casi todos los analistas daban por hecho que ese modelo, el llamado "iPhone barato" contaría con alguna que otra versión actualizada el año que viene toda vez que en este 2020 vimos el lanzamiento de un nuevo dispositivo inspirado en las líneas de los últimos iPhone 8 de 2017: Touch ID y pantalla de 4,7 pulgadas.

¿Ha cambiado las cosas el iPhone 12 Mini?

Aunque la llegada del nuevo modelo al mercado es importante de cara a apuntalar todos los segmentos de usuarios a los que se dirigen los de Cupertino, de lo que no hay duda es de que un iPhone SE sigue siendo necesario para los fans de la marca que siguen sin ver claro eso de tener un frontal todo pantalla con notch y Face ID. Por lo que desde la compañía están muy atentos a esa evolución del mercado y de sus potenciales oportunidades.

Según uno de los analistas de cabecera de todo el ecosistema Apple, Ming-Chi Kuo, los norteamericanos no lanzarán en la primera mitad de 2021 un nuevo iPhone SE (sería de tercera generación), y no porque no tengan ganas de hacerlo, sino porque la pandemia persiste y la escasez de ciertos componentes también, por lo que están enfocando todos sus esfuerzos a que los iPhone 13 lleguen a las tiendas cuando deben y en la cantidad que deben.

De esta forma, esa focalización en el objetivo de los smartphones de septiembre de 2021 habría llevado a los californianos a no detenerse en un modelo que ya tardó, de la primera a la segunda versión, cuatro años en aterrizar en el mercado, por lo que parece claro que las innovaciones en su hardware no forman parte del cuadro de prioridades de sus potenciales compradores.

Ese componente que Apple quiere asegurarse en la cantidad necesaria de cara al futuro lanzamiento de los iPhone 13 serían las cámaras, donde se está produciendo una "feroz batalla" entre cuatro proveedores por hacerse con la producción y que los planes no se vean afectados, como ya ocurrió este año en el caso de los iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 Mini que, como sabéis, llegarán este próximo viernes a las tiendas, semanas después de los dos principales dispositivos.

Hay que recordar, también, que el periodo de lanzamiento de los iPhone SE siempre ha sido distinto al de los modelos insignia que llegan todos los años. Así, mientras estos últimos aterrizan en las tiendas en el mes de septiembre (octubre y noviembre este año), el iPhone SE siempre lo ha hecho a principios de año, entre marzo y abril.