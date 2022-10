Android 13 GO es oficial y brinda nuevas posibilidades a los móviles más económicos

Los sistemas operativos “Lite” llevan años entre nosotros, y se han diseñado normalmente para ofrecer buenas prestaciones a los móviles con menos recursos. Y es que no es lo mismo ejecutar Android en un móvil de mil euros que en otro de 100 euros. Por eso existen sistemas como el nuevo Android 13 GO, que acaba de estrenarse para llevar a los móviles más económicos la experiencia de Android 13, la última versión del sistema operativo de los de Mountain View.

Ya es oficial y viene cargado de novedades

Sin duda la gran novedad que aporta esta nueva versión del sistema a los móviles más humildes es el diseño Material You, que le da un toque muy fresco a unos teléfonos que normalmente no presumen precisamente por lo moderno de su aspecto externo. De esta manera podemos esperar nuevos colores en la interfaz, más dinámica y adaptada por ejemplo a los fondos de pantalla que instalemos en el teléfono. Tendremos hasta cuatro esquemas de color disponibles. Un problema que siempre han tenido los móviles con Android GO ha tenido que ver básicamente con el poco almacenamiento del que disponen.

Eso limita mucho la llegada de las actualizaciones y su instalación, ya que normalmente no hay sitio para poder albergarlas. Ahora eso cambia, y será más sencillo y habitual que un teléfono con Android 13 GO reciba las actualizaciones cuando sea necesario. Otra novedad que llega es la de Googler Discover, que también va a estar disponible en estos teléfonos al deslizar la pantalla de inicio a la derecha, como lo está habitualmente en nuestros teléfonos con la versión estándar del sistema operativo.

Por otro lado, tenemos las novedades más importantes de esa versión estándar de Android 13 dentro de esta otra variante. Como pueden ser los nuevos permisos de notificaciones, así como la elección del idioma de forma independiente en cualquier app, sin tener que depender del idioma marcado en el teléfono. Por tanto, es una versión más compacta de Android 13, que necesita de menos recursos para funcionar con todas las garantías. Una versión diseñada sobre todo para móviles que cuentan con pocos recursos, no solo de almacenamiento, sino sobre todo de procesamiento y de memoria RAM, como mucho con hasta 2GB.

Por esa razón es perfecto para esos móviles que se mueven en una horquilla de precio que va entre los 60 y 100 euros, para no tener que renunciar a las mejores funciones de Android por problemas de rendimiento. Se espera que esta nueva versión Android 13 GO se extienda a los primeros móviles durante comienzos del año 2023. De todas formas, es un sistema operativo que tendrá un impacto limitado en nuestro mercado, porque la realidad es que cada vez son menos los móviles que se venden en España con este sistema operativo. Hemos visto cómo muchos móviles con la versión estándar y características aceptables rozan ya los 100 euros, y aquellos modelos de Xiaomi o Nokia que costaban entre 60 y 80 euros ya no se venden.

