Android 12 liberará espacio en el móvil por nosotros, ¿sabes cómo?

No cabe duda de que el espacio libre en nuestro teléfono es uno de los aspectos que más preocupan a los usuarios móviles. Aunque cada vez cuentan con más almacenamiento interno los teléfonos que compramos, también ocupan cada vez más los contenidos que manejamos. Por esa razón cada vez es más necesario contar con herramientas que nos permitan disponer del mayor espacio libre disponible, algo que también influye en el funcionamiento del teléfono y de su rendimiento. Y parece que Android 12 tiene mucho que decir en este aspecto, ya que como hemos conocido ahora, es posible que sea más proactivo liberando espacio del terminal de manera automática.

¿Cómo lo va a conseguir?

En nuestros móviles la mayoría de las apps que tenemos instaladas no las utilizamos, y tras haberlas descargado terminan ocupando un espacio precioso que solo nos acordamos de recuperar cuando tenemos algún tipo de problema con el almacenamiento. Android 12 ya se encuentra cerca de su presentación oficial, que viviremos probablemente en el Google I/O de mayo, y las versiones preliminares ya están al alcance de muchos usuarios. Por eso estos días estamos conociendo multitud de novedades relacionadas con el sistema operativo, entre las que se encuentra la que hemos conocido ahora, y que permitirá contar con más espacio libre en el almacenamiento del terminal.

La última versión preliminar de Android 12 incluye una nueva sección dentro de los ajustes de aplicaciones llamada “Apps no utilizadas” donde se mostrarán aquellas aplicaciones instaladas que no utilizamos con frecuencia. Pues bien, dentro de esa nueva sección, tenemos también una nueva funcionalidad que permite revocar los permisos a la app y liberar espacio en el teléfono realizando algunos ajustes con esta aplicación. Lo que hará Android 12 cuando activemos esta función, será borrar los archivos temporales de estas apps, desactivar las notificaciones y como hemos visto antes, también se revocan todos los permisos concedidos a la app en el sistema.

Por tanto, si tenemos varias apps que no utilizamos normalmente, pero queremos conservarlas en el teléfono por si acaso, tendremos la oportunidad de que ocupen el menor espacio posible dentro del almacenamiento del teléfono. Esto suena muy bien, pero en la práctica no es de esperar un gran ahorro de espacio, ya que hablamos de apps que no hemos utilizado prácticamente, por lo que difícilmente podrán haber generado muchos archivos temporales como para notar algún tipo de cambio significativo en este sentido. Tal y como cuentan desde XDA, se tratará por tanto de una funcionalidad que buscará la hibernación de estas apps para que ocupen el menor espacio posible en el teléfono.

Lógicamente toda ayuda para poder contar con más espacio libre siempre es bienvenida. Seguramente si hoy tuviéramos esta función disponible en nuestro móvil podríamos recuperar cierto espacio libre, teniendo en cuenta el gran número de apps que tenemos instaladas y que lo único que hacen es ocupar un espacio en el teléfono que se podría utilizar para otras tareas más útiles. Como es lógico la gran mayoría de usuarios aún tendrá que esperar para poder disfrutar de estas funciones, al menos cinco o seis meses.