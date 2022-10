Ver vídeos 4K en YouTube podría dejar de ser gratis

La plataforma de vídeos sigue siendo sin duda la más popular del planeta, a pesar de la seria amenaza que suponen otras plataformas como TikTok. Una de las mejores funciones de YouTube es que cuenta con numerosas funcionalidades para ver los contenidos con la mejor calidad. Y el 4K es evidentemente uno de los más demandados por usuarios que cada vez cuentan con mejores equipos para visualizarlos. Algo que lleva siendo gratis desde hace años, pero que ahora está en peligro, tal y como hemos conocido ahora. Y es que parece que el empeño de Google porque usemos sus servicios Premium podría estar llegando a su extremo.

¿Dentro de YouTube Premium?

El servicio Premium de YouTube lleva disponible ya desde hace cuatro años, y la realidad es que no ha sido tan popular como le habría gustado a Google, ya que no son tantos los usuarios que pagan por ver vídeos en la plataforma. Ahora, parece que, en un intento de ganar adeptos a su plan, se estarían planteando hacer exclusiva de esta suscripción la visualización de vídeos en resolución 4K. Eso es lo que están probando, introducir la reproducción con esta calidad dentro de las suscripciones de pago. A cambio, si no optamos por suscribirnos, lo normal es que nos sea imposible poder acceder a este tipo de contenidos, no sin publicidad al menos.

Aunque eso es así a día de hoy, donde la principal diferencia entre el servicio gratuito y el premium, al menos el que más perciben los usuarios, es el de que podemos reproducir vídeos sin publicidad. Por tanto, si queremos reproducir vídeos a 1440p de resolución, lo más probable es que en el futuro sea necesario contar con una suscripción a la plataforma. Es algo que tienen sentido, porque con un buen porcentaje de televisores en el mercado con tecnología 4K, el objetivo de Google será captar a todos esos usuarios para que de una vez por todas contraten Premium.

Pero esto es algo que se ha demostrado en los últimos años que no es garantía absoluta de éxito, porque muchos de estos servicios que siempre hemos conocido como gratis, es muy difícil que, así como así sean asumidos como de pago por el grueso de los usuarios. No dudamos de que muchos usuarios pagarán por ver los vídeos 4K, pero la realidad es que la mayoría de ellos será más práctica y seguirá reproduciendo los vídeos en Full HD, más cuando el 4K solo está presente en un modelo de smartphone en el mercado, y en un número todavía minoritario de Smart TV.

De momento son solo rumores, pero no nos extrañaría en absoluto, después de haber como Google Fotos ha dejado de ser gratis hace ya un año, y como otras plataformas poco a poco van siguiendo el mismo camino, algo lógico cuando hay que recuperar una enorme inversión realizada durante años para facilitar la proliferación de estas plataformas.

