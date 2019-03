La última moda de los gurús tecnológicos: ayunos selectivos para rendir más

No es dieta, es ‘biohacking’. Lo que cientos de ingenieros, emprendedores y otras especies de la peculiar fauna de Silicon Valley están haciendo con sus cuerpos es, a su modo de ver, lo mismo que hacen con el código y los ordenadores: ‘hackear’, entendido como buscar soluciones ingeniosas y fuera de lo convencional para resolver problemas. En este caso, el objetivo es aumentar la productividad y prolongar sus vidas.

Muchos de los más relevantes inversores y ejecutivos de la meca del progreso tecnológico está abrazando el ayuno intermitente. Se pasan entre dos y ocho días tomando sólo agua, café y té para después comer de nuevo durante cierto tiempo (a veces una sola cena bien lujosa) y regresar a su rutina de privaciones.

La idea de incorporar intervalos de ayuno a la alimentación se popularizó con la llamada dieta 5:2, que consiste en comer de forma normal durante cinco días e ingerir una cantidad considerablemente menor de calorías (en torno a las 500) durante los dos restantes. Sin embargo, los ‘techies’ del valle están llevando la filosofía muchísimo más lejos, con la meta en mejorar su rendimiento en lugar de perder peso (porque la mayoría no lo necesitan).

Entre los beneficios citan un mejor humor, mayor concentración y el anhelado incremento de la productividad. Hay estudios que lo avalan, pero también son numerosos los riesgos, sobre todo si se hace sin supervisión.

Lo cierto es que ellos no sólo están supervisados, si no que se monitorizan constantemente con todo tipo de dispositivos (desde simple pulseras hasta los aparatos que utilizan los diabéticos) para comprobar su nivel de glucosa y, sobre todo, de cetona, el compuesto que libera el organismo cuando está tirando de la grasa (y no de carbohidratos) para conseguir energía.

Un monitor de glucosa como el que utilizan las personas diabéticas | bodytel en flickr cc

Como lo que más les interesa es ver la relación entre sus prolongados periodos de cetosis y su desempeño laboral, también utilizan herramientas como 'Rescue Time' para medir su actividad frente al móvil o el ordenador: qué páginas visitan, qué programas abren, cuánto tiempo pasan en cada uno... De esta forma consiguen entender mejor de qué manera cambia su implicación con el trabajo a causa del ayuno intermitente.

Después, comparten sus conclusiones y experiencias en comunidades online como 'We Fast' (Nosotros Ayunamos), que cuenta con unos 6.000 miembros entre su canal de Slack y su página de Facebook. También se comunican a través de grupos de WhatsApp como ‘Fast Club’, cuyos miembros son varias decenas de ejecutivos e inversores de Silicon Valley como Phil Libin, antiguo CEO de Evernote y actual responsable de la startup de inteligencia artificial All Turtles, Daniel Gross (socio de la aceleradora Y Combinator) o Loic Le Meur (cofundador de la famosa conferencia LeWeb).

Los usuarios de WeFast, en su mayoría jóvenes ultracompetitivos de entre 20 y 30 años con perfiles vinculados a la tecnología y obsesionados con la productividad, también organizan una reunión mensual en un restaurante de San Francisco para romper todos juntos el ayuno. Dicen disfrutar mucho más la comida ahora que no es algo tan habitual en sus vidas.

De hecho aseguran que no la echan de menos: cuando están ayunando lo que sienten “es una sensación de euforia leve”, según lo describió en una entrevista el propio Libin. “Estoy de mucho mejor humor, mi concentración ha mejorado, tengo un suministro de energía constante. Simplemente me siento mucho más sano. Me está ayudando a ser mejor CEO”.

Phil Libin cuando era CEO de Evernote | Web Summit | Flickr

El exdirectivo de Evernote afirma que adentrarse en el ayuno intermitente es “una de las dos o tres cosas más importantes” que ha hecho en toda su vida. Le gusta incluso cuando va a cenar con sus amigos y, mientras ellos se ponen las botas, él solo bebe agua. “La gente piensa que es una tortura pero en realidad es placentero”, comenta. “A menudo me marcho de una cena en la que no he comido nada con la sensación de estar como lleno”.

El ejecutivo admite, eso sí, que se trata de una moda como tantas otras que han pegado fuerte en Silicon Valley. “Hay una cultura en la que la gente piensa que todos los problemas se pueden solucionar”, explica. “¿Quieres reducir tu estrés y tu ansiedad? Ahí tienes la meditación. ¿Quieres vivir 40 años más? Puede que lo consigas ayunando”. Si bien es cierto que, a diferencia de la corriente de 'mindfulness' que inundó hace unos años la bahía californiana, la tendencia del ayuno resulta más extrema y, por lo tanto, menos seductora.

Por otro lado, más allá de lo que puedan embolsarse los profesionales que se dedican directamente al tema del ayuno o de los fabricantes o desarrolladores de productos relacionados con la monitorización, no parece que haya un interés económico evidente en que la gente no coma. Eso hace más difícil que se popularice hasta el punto en que lo han hecho otras filosofías surgidas en la meca tecnológica.

Desde que somos niños nos enseñan que hay que comer, que no comer es malo, y con razón. Por eso, y a pesar de las docenas de estudios que avalan ciertos beneficios del ayuno, los profesionales de la nutrición desaconsejan practicarlo al menos sin supervisión médica, pues puede derivar en peligrosos desórdenes de la alimentación o en carencias de nutrientes esenciales.

El ayuno intermitente ni es ni debe ser para todos los públicos. “Hay que ser un bicho raro como yo para meterse en esto”, confesaba el antiguo CEO de Evernote. La cuestión es que las tecnológicas están llenas de gente a la que se ha animado a ser un bicho raro. La filosofía del ‘think different’ (piensa diferente) y el ‘break things’ (rompe cosas) se vuelve peliaguda cuando empiezan a aplicarla en sus cuerpos.