Tal y como os hemos venido informando en las últimas semanas, la actualización 2004 de Windows 10 de finales de mayo está siendo un poco desastre. Destinada a ser la más importante del año, y de los últimos tiempos, este update está creando numerosos problemas a una buena parte de los usuarios que ya la han instalado y que, por lo visto, mejor hubieran estado sin descargarla a sus PC.

Si recordáis, el aviso de actualización llegó de manera general a la mayoría de ordenadores aunque muchos se quedaron fuera por problemas en su configuración ya que, según Microsoft, no contaban con soporte para esa versión 2004. El caso es que mientras unos esperaban, otros sí podían instalarla con consecuencias graves como la aparición de las famosas pantallas azules, o la eliminación de funcionalidades en ciertas aplicaciones que, a partir de ese momento, dejaron de funcionar. Y lo más sorprendente de todo, las versiones más actuales de los ordenadores Surface de Microsoft, las Pro 7, quedaban también fuera por esta misma causa.

¿Puedes descargarla? no cantes victoria

Si estás todavía a la espera de que Windows Update te deje aplicar esta versión 2004 de Windows 10, atento a la última incidencia provocada por Microsoft: algunos usuarios están reportando que han recibido el anuncio de descarga de esta actualización pero, tras bajarse los varios gigas que ocupa, reciben un mensaje de que todavía no pueden instalarla. Es decir, un "sí pero no" que deja bastante descolocados a quienes lo sufre.

Problema de actualización a la versión 2004 de Windows 10. | Tecnoxplora

El mensaje que están recibiendo esos usuarios es que "la configuración de su PC aún no es compatible con esta versión de Windows 10. Microsoft está trabajando para admitir su configuración pronto. No se necesita acción. Windows Update ofrecerá esta versión de Windows 10 automáticamente cuando estas configuraciones sean compatibles ". Así que toca esperar.

¿Problema solo de la actualización?

Microsoft, que no sabe cómo atajar esta pequeña crisis que se ha abierto, está intentando aliviar esa espera de los usuarios con posibles consejos que les permitirían activar la actualización. Y es que, como el mensaje es tan vago ("configuraciones no compatibles"), los afectados no saben qué componente de todos los que tienen dentro del ordenador les impide que ese update se pueda instalar sin problemas.

Con lo anterior sobre la mesa los de Redmond están recomendando a los usuarios, para habilitar una posible instalación de ese parche 2004, que actualicen el software de tres componentes fundamentales: la tarjeta gráfica, el dispositivo de sonido y el bluetooth. Tal vez subiéndolos a la última versión de sus drivers y firmwares, Windows Update daría por buena la configuración para seguir adelante con ese proceso de instalación. De todas formas, y antes de forzar las cosas salvo que sea una cuestión de necesidad, el mejor consejo que os podemos dar es esperar pacientemente hasta que Windows 10 os permita aplicar esa actualización. Cualquier otro método podría ser perjudicial para vuestro PC.