A Tim Cook, el CEO de Apple, no le seduce el metaverso

Llevamos años escuchando hablar de él, pero quizás ha sido en los últimos meses cuando se ha convertido en algo que roza lo “cansino” por el constante bombardeo mediático que tienen las palabras de algunos de los impulsores de estos entornos, como Mark Zuckerberg, que defiende a capa y espada un modelo de futuro en Internet en el que está invirtiendo mucho dinero. Algo que parece de momento no interesa a Apple, al menos es lo que se desprende de las palabras de Tim Cook, el CEO de la marca de la manzana, que ahora ha hablado precisamente del Metaverso, cuando sabemos que su empresa está trabajando en un próximo lanzamiento de unas gafas de realidad virtual.

El CEO de Apple no lo tiene claro

Es lo que ahora hemos conocido en una entrevista concedida por Cook en las últimas horas a un medio holandés. En ella no es que haya cargado contra el metaverso, pero sí que ha mostrado su escepticismo con él, al menos a día de hoy. Declarando que “no estoy seguro de que el usuario medio pueda decirte qué es el metaverso” a la vez que asegura que para el es muy importante que la gente entienda lo que es algo, se entiende que un nuevo producto o plataforma. El CEO de Apple tiene claro que ahora no es el momento del metaverso, y por tanto tampoco confirma cualquier plan de la empresa para poder estar en él, quizás con esas dos gafas de realidad virtual que está preparando.

Qué es el Metaverso, ¿de verdad nos va a cambiar la vida? | Meta

Pero ha habido más palabras de Tom Cook respecto del metaverso, ya que para él “no está claro que los usuarios quieran pasar largos periodos de tiempo dentro de la realidad virtual” por lo que no está convencido de que las estancias en estos entornos deban ser muy larga, porque entiende que la mayoría de usuarios no están interesados en este. Y es que parece que las declaraciones de Tim Cook van en consonancia con todo lo que hemos conocido sobre él por parte de muchos CEO de importantes empresas tecnológicas.

Tanto los CEOs de Snapchat, como de Amazon han demostrado sus reticencias a un negocio del que creen que cada persona tiene una idea diferente, y no siempre bien formada. Eso sí, lejos de estas críticas, la mayoría de estas empresas ahora mismo está inmersa en el desarrollo de hardware compatible con el metaverso en general, ya que se trata de gafas de realidad aumentada o virtual. La realidad es que la gran mayoría de personas no sabe nada acerca del Metaverso, más allá de las pinceladas que se dan en muchos medios.

Quizás este sea el mayor enemigo de este futuro Internet, primero que la mayoría no sabe como funciona, y segundo, que para poder disfrutarlo prácticamente debes renunciar a tu vida, la de verdad, porque requerirá de unas gafas de realidad virtual, si es que la tecnología no mejora dramáticamente no ya en los próximos años, sino en los próximos meses. Esperemos que esto cambie con el paso de los meses, y que el metaverso sea algo accesible o divertido, de lo contrario se convertirá en el otro juguete roto de la realidad virtual.

