Si tienes algunas de estas extensiones de Chrome o Edge instaladas, bórralas ya

Las extensiones de Chrome son sin duda los mejores complementos para sacarle más partido a nuestro navegador de Google. Con ellas podemos disfrutar de funciones que normalmente no tendríamos disponibles en la navegación estándar. Las hay de todo tipo, y son sin duda uno de los grandes valores del navegador, y la mejor prueba de la gran comunidad de desarrolladores que hay alrededor de esta app de Google. Estas extensiones se descaran a través de la tienda de Chrome, y como ya pasa con otras, hay quien utiliza estas extensiones como cebo para descargar software malicioso, como el que hemos conocido ahora en numerosas extensiones dentro de la tienda.

¿Cuántas extensiones están afectadas?

Es la forma más común de introducir malware en el ordenador de las víctimas o de hacerse con sus datos. Los hackers crean un software, en este caso una extensión de Chrome, con apariencia de una utilidad práctica y que podríamos necesitar, para que sin darnos cuenta introduzcan un código malicioso. Eso es lo que ha descubierto Avast, la reconocida empresa de seguridad y antivirus, que ahora ha alertado de un total de 28 extensiones de Chrome maliciosas. Estas extensiones contaban con código integrado que llevaba a los usuarios a numerosos anuncios y otras webs con un aspecto legítimo, pero que en realidad se trataban de phishing.

Gracias a esta apariencia legítima conseguían que los usuarios pudieran descargar un malware sin darse cuenta, que se va a encargar de hacerse con nuestros datos. Estos pueden comprender numerosos detalles sobre nosotros, desde las direcciones de correo electrónico, a las contraseñas, nuestro historial de navegación y otros muchos datos. El objetivo de los hackers habría sido el hacerse con el tráfico generado por los propios usuarios para monetizarlo y hacerse con los ingresos generados por publicidad. Las 28 extensiones detectadas con este código maligno son las siguientes, y están disponibles en un cao para Google Chrome y en otro para Edge de Microsoft, que también utiliza el mismo núcleo del navegador de Google:

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

The New York Times News

Direct Message for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Volume Controller

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

SoundCloud Music Downloader

Instagram App with Direct Message DM

Por tanto si tienes alguna de estas extensiones instaladas debes borrarlas ya, y si no es así, debes estar muy atento para no instalarla de manera accidental una de estas extensiones en tu ordenador. Por tanto extrema la precaución y evita instalar cualquier extensión que pueda tener el mismo nombre que estas, ya que tanto Google como Microsoft no han borrado todavía estas de sus respectivas tiendas.