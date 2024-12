Spotify Wrapped 2024 ya está aquí, así puedes repasar tu año musical

Si hace unas horas eran Apple Music y Amazon Music las plataformas que lanzaban sus servicios para repasar el año musical, ahora le toca el turno a la que sin duda es la más esperada de todas, el repaso musical de Spotify, conocido como Wrapped. Aunque no es lo único que ha anunciado Spotify, ya que también ha hecho su particular repaso al año musical, con números que nos revelan no sólo cuánto hemos utilizado la plataforma, sino cuáles han sido los artistas favoritos de los millones de usuarios que tiene la plataforma en todo el mundo, pero vamos a lo importante.

Así puedes acceder a tu Spotify Wrapped 2024

Pues bien, lo primero que nos recomiendan desde Spotify es actualizar la app para que podamos encontrarnos con esta funcionalidad al iniciar la app, tanto en Android como en iOS. Un Wrapped que tal y como ha desvelado Spotify llega con importantes novedades. Una de ellas es la evolución musical, esta nos mostrará cómo a lo largo del año ha ido cambiando nuestra forma de escuchar música, si es que lo ha hecho, mostrando hasta tres fases musicales distintas.

Spotify Wrapped 2024 | Spotify

Esta evolución musical también se podrá convertir en una playlist, que nos permitirá rememorar todos esos cambios que hemos vivido a lo largo del año musicalmente. Podremos encontrar en ella tanto temas favoritos como nuevos. También vamos a poder conocer el artista top de nuestro año 2024 musical. Con estadísticas como nuestra racha de escucha más larga, o también qué puesto ocupamos en el Top Oyentes de un determinado artista.

Algo que nos encanta, también creará una playlist de los vídeos musicales de nuestros artistas más escuchados del año, siempre y cuando esté disponible en nuestro país, como es en el caso de España, aunque esta va a ser una versión beta. Habrá más canciones y artistas en estas listas, más allá del Top 5, llegando a mostrarnos hasta las 100 canciones más escuchadas y los 20 artistas que nos han marcado. Y por último, también entran en juego los podcast, con mensajes de algunos de sus creadores para rematar el año.

Y para rematar, la IA hace de Wrapped 2024 algo aún mejor. Ya que gracias a AI DJ vamos a poder acceder a una nueva manera de explorar lo más escuchado del año, gracias a peticiones personalizadas con el prompt adecuado.

El 2024 de Spotify en números

Junto con este anuncio han detallado algunos aspectos importantes sobre este 2024 en lo musical. Por ejemplo, que la canción más escuchada en la plataforma ha sido Espresso de Sabrina Carpenter, con más de 1.600 millones de reproducciones. O que Taylor Swift ha sido la artista más escuchada en la plataforma, con 26.600 millones de reproducciones nada menos. Precisamente su último álbum ha sido el más escuchado del año en la plataforma. Por detrás quedan artistas de primer nivel como The Weeknd, en segundo lugar, o Bad Bunny, que ocupa el tercer lugar. El Top 5 lo completan Drake y Billie Eilish.