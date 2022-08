SIM Swapping, ¿por qué es tan peligroso para tu móvil?

Vemos a diario como van cambiando la forma en la que los ciberdelincuentes ponen en peligro nuestras cuentas de usuario, datos e incluso nuestras cuentas corrientes y por ello hay que extremar las precauciones. Te contamos qué es el SIM swapping y cómo evitarlo.

SIM swapping, que es y cómo evitarlo

Estar sin cobertura ya no es sinónimo de estar a salvo, se ha detectado una nueva estafa a través de la cual los ciberdelincuentes consiguen vaciar nuestra cuenta incluso, aunque no tengamos conexión a Internet. El SIM swapping es una técnica a través de la que los ciberdelincuentes se hacen con un duplicado de la tarjeta SIM de un usuario, de este modo, tienen acceso a los mensajes de verificación SMS enviados por las compañías para verificar nuestra identidad. Pero esto sólo es posible si previamente se han hecho con nuestros datos.

Para conseguirlos suelen utilizar como método el envío de un SMS en el que suplantan a las compañías en busca de que les revelamos todos nuestros datos. Una vez han conseguido estos, que van desde nuestro DNI, número de tarjeta, datos personales como nombre y apellido y dirección de nuestra casa. A través de una llamada telefónica usan nuestros datos para conseguir el duplicado de la SIM. Una vez en su poder y activa, realizan una serie de compras, las cuales pueden verificar ya que al disponer ahora de nuestro número de teléfono tienen acceso a los mensajes de verificación.

Duplicado de la tarjeta SIM | Foto-de-Brett-Jordan-en-Unsplash

Normalmente nos damos cuenta, si nuestro móvil deja de funcionar o comenzamos a recibir mensajes de compras que no hemos realizado. Si el duplicado no implica la desactivación de la SIM anterior, estos esperaran a que nos conectemos a una red no segura para comenzar el ataque. Una vez nuestro teléfono está fuera de cobertura comenzarán las compras y a autorizar los pagos.

Evitar que esto ocurra está en nuestras manos, por lo que debemos desconfiar de los SMS que recibimos y por supuesto no debemos contestar a ninguno de sus requerimientos. Para evitar sorpresas, lo mejor es ignorar el mensaje y contactar por nuestros medios con la compañía en cuestión. Ya sea nuestro banco o cualquier servicio del que seamos usuarios. Si no somos usuarios de la compañía que nos remite el mensaje lo más recomendable es no abrir el mensaje y bloquear el remitente. Si detectas problemas con la red telefónica, no lo dudes y ponte en contacto con tu operador y comprueba lo sucedido. En el caso de existir un duplicado debes anularlo inmediatamente.

Es recomendable utilizar siempre que sea posible la verificación en dos pasos que impliquen varios métodos de autentificación. Utilizando para ello app de verificación como Google Authenticator o similares. Además de revisar periódicamente nuestras contraseñas al igual que hacer uso de gestores de contraseñas. Al igual que mantener actualizados nuestros dispositivos. Algo totalmente recomendable es conectarnos a redes seguras evitando las redes públicas, ahorrarnos unos pocos datos a veces no merece la pena. Y, por último, hacemos hincapié en no abrir ni descargar contenidos desde hipervínculos sospechosos. Ante la duda, desconfiar siempre. Si somos víctimas de cualquier ciberataque, debemos guardar todas las evidencias y proceder a realizar la denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

